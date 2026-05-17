Il Milan si prepara a una trasferta cruciale a Genova, dove affronterà il Genoa domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00. La posta in gioco per i rossoneri è alta: la qualificazione alla prossima Champions League, un obiettivo fondamentale dopo una recente prestazione deludente contro l'Atalanta che ha generato un clima interno piuttosto teso. Per il Grifone, invece, sarà l'ultima gara casalinga della stagione, un'occasione per salutare i propri tifosi e alcuni elementi importanti della rosa.

La preparazione del Milan e le ambizioni Champions

La squadra rossonera è in ritiro a Milanello da tre giorni, concentrata sulla preparazione di questa sfida che potrebbe definire il futuro europeo del club.

L'ambiente, come accennato, è sotto pressione, e la concentrazione è massima per cercare di riscattare il passo falso precedente e conquistare punti decisivi in trasferta. La gara contro il Genoa rappresenta un banco di prova significativo per la determinazione e la capacità di reazione dei rossoneri, che puntano a consolidare la loro posizione in classifica in vista degli obiettivi stagionali.

Le novità in casa Genoa: recuperi e assenze

Per quanto riguarda il Genoa, ci sono buone notizie sul fronte dei recuperi in vista dell'ultima gara casalinga. Il tecnico potrà contare sul rientro di Sebastian Otoa e, soprattutto, di Tommaso Baldanzi. Quest'ultimo, assente nelle ultime tre partite a causa di un risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori dai match contro Como, Atalanta e Fiorentina, si è regolarmente allenato con il gruppo nei giorni scorsi, mostrando segnali positivi di recupero.

Anche Otoa ha ripreso gli allenamenti collettivi, offrendo ulteriori opzioni al mister. Permane l'incertezza sulla disponibilità di Norton-Cuffy, che sta seguendo un percorso personalizzato per recuperare la piena forma fisica. È invece confermata l'assenza di Messias, fermato da un risentimento all'adduttore destro, un infortunio che lo terrà lontano dal campo per questa importante sfida casalinga.

L'atmosfera al Ferraris: saluti e spettacolo

Lo stadio Luigi Ferraris si prepara a vivere un pomeriggio ricco di emozioni. Prima del fischio d'inizio, i tifosi rossoblù avranno l'opportunità di tributare il loro saluto a Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino, dopo tre stagioni trascorse con la maglia del Grifone, lascerà il club al termine del suo contratto per trasferirsi in Turchia.

Sarà un momento di commiato per un giocatore che ha lasciato il segno nella storia recente del club. A rendere ancora più speciale la vigilia della partita, sul terreno di gioco si esibiranno gli Ex-Otago, aggiungendo un elemento di spettacolo e intrattenimento per il pubblico presente, creando un'atmosfera festosa per l'ultima di campionato in casa.

Dettagli del match: data, orario e contesto di campionato

La partita, valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, si disputerà come detto domenica 17 maggio 2026. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 12:00 presso lo storico stadio Luigi Ferraris di Genova. Questo orario rientra nella programmazione standard della giornata, che prevede lo svolgimento di diverse gare in contemporanea, mantenendo alta la tensione e l'interesse per le sorti del campionato in questa fase cruciale della stagione, con molte squadre ancora in lotta per i rispettivi obiettivi.