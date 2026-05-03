La Cremonese si prepara a una sfida cruciale contro la Lazio, e l'allenatore Marco Giampaolo ha chiarito l'aspetto mentale predominante. "In questo momento non contano più tattica e gambe, ma la testa", ha ripetuto Giampaolo alla vigilia, con la salvezza in palio, che impone lucidità e grande attenzione. Contro una squadra forte e organizzata, la Cremonese dovrà evitare amnesie iniziali, entrando in campo con la testa giusta, compatta e coraggiosa in ogni duello.

Preparazione e fattori chiave per la sfida

Giampaolo ha insistito sull'approccio: la partita "va giocata e vissuta fino in fondo, senza timori".

Sul piano della formazione, arrivano segnali positivi: "Sono tutti recuperati, tranne Moumbagna. Questoè importante perché mi dà più soluzioni anche a gara in corso", ha dichiarato il tecnico. Anche il fattore ambiente sarà cruciale: "Il pubblico sarà fondamentale. Ci darà una spinta importante e noi dobbiamo essere bravi a trascinarlo con una prestazione all’altezza. Dobbiamo regalare emozioni", ha aggiunto.

La lotta per la salvezza e la "testa" decisiva

La sfida con la Lazio rappresenta un banco di prova significativo per la Cremonese nella sua lotta per la salvezza. L'obiettivo impone di non commettere errori e di mantenere alta la soglia dell'attenzione. L'approccio mentale, come più volte sottolineato da Giampaolo, può rivelarsi decisivo per l'obiettivo stagionale.

La squadra dovrà dimostrare di aver assimilato le indicazioni del proprio allenatore e di essere pronta a lottare fino all'ultimo minuto per conquistare punti preziosi.

Giampaolo ha concluso con un messaggio inequivocabile: "È una partita che dobbiamo cercare di vincere. Ma per farlo – ha ribadito – servirà soprattutto la testa". Questa sintesi racchiude l'essenza della preparazione e delle aspettative, con lucidità e forza mentale quali ingredienti indispensabili per la permanenza nella categoria.