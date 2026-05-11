Lunedì 11 maggio, alle 20:45, lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospiterà la sfida tra Napoli e Bologna, valida per la trentaseiesima giornata della Serie A 2025. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, mirano a consolidare la qualificazione alla Champions League davanti al proprio pubblico, dopo il recente pareggio. I rossoblù, sotto la guida di Vincenzo Italiano, sono ancora alla ricerca di punti determinanti per concludere al meglio la stagione. In palio vi è più dell’onore: per la formazione di casa rappresenta l’opportunità di chiudere ogni discorso europeo, mentre il Bologna intende sfruttare il prestigioso palcoscenico per alimentare le ultime speranze di successo.

Le probabili formazioni di Napoli-Bologna

La squadra partenopea dovrebbe schierarsi con il consolidato modulo 3-4-2-1. Tra i pali agirà Milinkovic Savic, con una linea difensiva composta da Di Lorenzo (in ballottaggio con Beukema), Rrahmani e Buongiorno. Il centrocampo vedrà l’impiego di Politano, Lobotka, McTominay e Gutierrez. Sulla trequarti, De Bruyne e Alisson avranno il compito di ispirare l’attacco, supportando Hojlund, la punta centrale chiamata a finalizzare le numerose occasioni create dal reparto offensivo napoletano.

Sul versante felsineo, Italiano dovrebbe optare per un 4-2-3-1, con Skorupski tra i pali, sebbene sia da monitorare il duello con Ravaglia. La retroguardia sarà formata da Joao Mario, Heggem, Lucumí e Miranda.

A centrocampo, fiducia a Ferguson e Freuler. Alle spalle dell’unica punta Castro, si posizionerà il tridente di trequartisti composto da Orsolini, Bernardeschi (favorito su Sohm) e Rowe.

Panchine Napoli: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Anguissa, Spinazzola, Vergara, Giovane.

Panchine Bologna: Ravaglia, Pessina, De Silvestri, Helland, Zortea, Lykogiannis, Sohm, Odgaard, Pobega, Moro, Dominguez, Dallinga.

Indisponibili Napoli: Neres (rientra alla 37ª), Lukaku (da valutare). Nessuno squalificato. Diffidato: Politano.

Indisponibili Bologna: Cambiaghi (stagione finita), Casale e Vitik da valutare. Nessuno squalificato. Diffidati: Cambiaghi, Lucumí, Ravaglia.

Quote: azzurri nettamente favoriti nel Monday night

I principali bookmaker indicano il Napoli come netto favorito per la sfida casalinga contro il Bologna. William Hill quota la vittoria interna a 1.55, il pareggio a 4.00, mentre il successo ospite è fissato a 5.50. Sulla stessa linea Bet365, con l’1 dei partenopei a 1.55, la X a 4.20 e il colpo esterno dei felsinei a 5.75. Questi numeri confermano come la squadra di Conte disponga di tutti i presupposti per imporsi davanti al proprio pubblico.

Statistiche dei protagonisti: Alisson, Rrahmani e De Bruyne guidano il Napoli, attenzione a Lucumí, Miranda e Freuler nel Bologna

Per il Napoli, i riflettori saranno puntati su Alisson Santos, attaccante brasiliano sempre più centrale nell’undici di Conte.

In 11 presenze stagionali, di cui 6 da titolare, ha realizzato 3 gol, dimostrando grande incisività sottoporta: 19 tiri totali, 13 nello specchio e un’elevata percentuale di dribbling riusciti (28 su 48 tentati). Ha toccato 216 palloni, distribuendo 11 passaggi chiave e vincendo 57 duelli individuali su 101: numeri che ne attestano l’importanza.

In difesa, Amir Rrahmani conferma la sua affidabilità: 18 presenze da titolare in campionato, 1530 minuti giocati e un’impressionante media di passaggi completati (1375 palloni giocati con una precisione del 91%). Il difensore kosovaro ha inoltre siglato un gol e fornito un assist, vincendo 98 duelli su 148 e totalizzando 22 tackle decisivi.

A centrocampo, il motore della squadra è Kevin De Bruyne: 5 gol e 1 assist in sole 16 apparizioni (di cui 13 da titolare), con 1058 minuti complessivi e una media valutativa superiore al 7.

Ha tentato 19 tiri (11 nello specchio), creato 31 occasioni da gol e mantenuto un’ottima precisione di passaggio (83% su 643 appoggi).

Dall’altra parte, il Bologna si affida alle geometrie difensive di Jhon Lucumí, centrale colombiano con 27 presenze, 24 da titolare: 1516 passaggi completati con un’efficacia dell’89%, 38 tackle, 12 blocchi e 31 intercetti, oltre al 60% di duelli vinti. Al suo fianco, Juan Miranda, esterno spagnolo, si distingue con 2 assist e 1 gol, 61 passaggi chiave e 43 tackle riusciti sui 29 gettoni stagionali. Remo Freuler, regista svizzero, ha garantito equilibrio alla mediana grazie a 1218 passaggi (20 chiave) e 54 tackle, aggiungendo 2 assist e un gol in 26 presenze.