La Cremonese ha conquistato una vittoria fondamentale e netta, superando il Pisa con un perentorio 3-0. Questo successo riaccende prepotentemente le speranze dei lombardi nella corsa per la salvezza in Serie A, portando la squadra a una sola lunghezza dal Lecce, reduce da una sconfitta contro la Juventus. L'incontro, disputato allo stadio Zini, ha visto i grigiorossi sbloccare il risultato nel primo tempo con la rete di Vardy, che ha aperto le marcature.

Nella ripresa, la Cremonese ha saputo capitalizzare al meglio le proprie occasioni. Bonazzoli ha raddoppiato con un efficace contropiede, mentre Okereke ha chiuso definitivamente i conti, siglando il terzo gol e sancendo il trionfo della formazione di casa.

Una prestazione di grande solidità e concretezza, che ha permesso ai lombardi di gestire la gara con autorità fino al triplice fischio.

Per il Pisa, invece, la partita è stata un vero e proprio incubo, culminata in una delle peggiori prestazioni stagionali. La squadra toscana si è trovata in seria difficoltà fin dalle prime battute, rimanendo in inferiorità numerica già dopo poco più di venti minuti di gioco a causa dell'espulsione di Bozhinov per doppia ammonizione. Un episodio che ha condizionato pesantemente l'andamento del match.

L'incapacità del Pisa di rendersi pericoloso è stata evidente: il primo tempo si è chiuso con un dato offensivo desolante, zero tiri e zero expected goals. La situazione è ulteriormente precipitata nel secondo tempo con l'espulsione di Loyola, reo di un fallo giudicato pericoloso.

Con due uomini in meno, ogni tentativo di reazione è risultato vano, lasciando il Pisa senza possibilità di rimonta e in balia degli avversari.

La Cremonese rilancia la corsa salvezza

Con questa vittoria convincente, la Cremonese si posiziona a un solo punto dal Lecce, che aveva perso nel turno precedente. La squadra lombarda ha dimostrato grande determinazione e un'ottima organizzazione di gioco, sfruttando al meglio le debolezze di un Pisa in chiara difficoltà. L'efficacia dell'attacco, guidato dai marcatori Vardy, Bonazzoli e Okereke, si è rivelata cruciale, affiancata da una difesa che non ha concesso spazi agli avversari.

La prestazione del Pisa è stata unanimemente definita umiliante e avvilente.

I nuovi acquisti, in particolare, si sono resi protagonisti di espulsioni ingenue che hanno compromesso irrimediabilmente la gara. Il tecnico Hiljemark ha dovuto tentare di rimediare alla situazione già nel primo tempo, modificando l'assetto tattico e togliendo un attaccante dopo il gol di Vardy, ma senza successo. La doppia inferiorità numerica ha reso impossibile qualsiasi strategia di recupero, mentre la Cremonese ha gestito il vantaggio con grande professionalità.

Fiorentina e Genoa: pareggio che vale la salvezza

Nell'altro incontro pomeridiano di Serie A, Fiorentina e Genoa si sono divise la posta in palio con un pareggio a reti inviolate (0-0). Un risultato che ha permesso ai viola di raggiungere la salvezza matematica, assicurandosi la permanenza nella massima serie.

La partita si è sviluppata su ritmi contenuti, con poche occasioni degne di nota da entrambe le parti. Il punto conquistato soddisfa pienamente la formazione toscana, che può ora guardare con serenità al finale di stagione.