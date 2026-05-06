Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha formalmente disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Emilia Romagna in vista dell'incontro di calcio tra S.S.C. Napoli e Bologna FC 1909. La partita, valida per il campionato nazionale di Serie A 2025/2026, si terrà lunedì 11 maggio 2026 presso lo stadio "D.A. Maradona" di Napoli. Tale decisione è stata presa per motivi di ordine e sicurezza pubblica, come evidenziato dalle autorità competenti.

Il provvedimento scaturisce da una specifica determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, riunitosi lo scorso 29 aprile, e da una proposta avanzata dalla Questura di Napoli.

Entrambi gli organismi hanno infatti evidenziato la presenza di profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica, rendendo necessaria l'applicazione di questa stringente restrizione. L'obiettivo primario è prevenire potenziali criticità e garantire la serena fruizione dell'evento sportivo.

Le motivazioni del divieto

La valutazione approfondita degli organi preposti alla sicurezza si è concentrata sui potenziali rischi e sulle possibili tensioni connesse alla presenza di tifosi ospiti provenienti dall'Emilia Romagna. Sia il Comitato di Analisi che la Questura di Napoli hanno unanimemente sottolineato l'esigenza di adottare misure preventive efficaci per scongiurare episodi che possano compromettere la regolarità e l'integrità della partita.

Il Prefetto Michele di Bari ha quindi formalizzato il divieto di vendita dei tagliandi, agendo in piena conformità con le indicazioni ricevute dagli organismi di sicurezza.

Contesto delle restrizioni per la sicurezza

Nel corso degli anni, le autorità italiane hanno frequentemente applicato restrizioni simili in occasione di incontri calcistici considerati a rischio, specialmente quando coinvolgono tifoserie con una storia documentata di tensioni o rivalità accese. Sebbene queste decisioni possano talvolta risultare impopolari tra i sostenitori delle squadre, sono ritenute indispensabili per tutelare l'incolumità pubblica e assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni sportive. Le forze dell'ordine mantengono, pertanto, un'elevata attenzione in vista dell'imminente incontro tra Napoli e Bologna, con l'intento fermo di prevenire ogni possibile criticità e garantire un clima di serenità.