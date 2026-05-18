Il Napoli ha matematicamente assicurato la sua partecipazione alla prossima Champions League, grazie alla vittoria per 3-0 contro il Pisa all’Arena Garibaldi. Questo successo garantisce al club partenopeo un posto nella massima competizione europea per la stagione 2026-2027. La squadra, guidata da Antonio Conte, ha inoltre ottime possibilità di concludere il campionato in seconda posizione: per raggiungere questo obiettivo potrebbe bastare un solo punto nell’ultima partita contro l’Udinese, e in determinate circostanze, anche una sconfitta potrebbe essere sufficiente, a seconda dei risultati di Milan e Roma.

La vittoria di Pisa non solo consolida la posizione europea del Napoli, ma conferma anche l’eccezionale record personale di Conte, che ha sempre terminato i campionati al primo o secondo posto con le squadre che ha allenato. Tuttavia, nonostante le certezze sul campo, l’incognita sulla permanenza di Conte sulla panchina azzurra persiste. Al termine dell’incontro, l’allenatore ha rivelato di aver avuto un confronto con il presidente Aurelio De Laurentiis circa un mese fa, discutendo sia gli aspetti positivi che quelli deludenti della stagione, e di essere ora in attesa di una risposta da parte della società. La situazione ha acceso un vivace dibattito tra i tifosi sui social, divisi tra chi crede in una conferma imminente e chi teme un addio.

Il futuro di Conte: dichiarazioni e prospettive

Conte ha ribadito di aver già comunicato le sue intenzioni a De Laurentiis un mese prima, ma ha scelto di non anticipare dettagli per rispetto del loro rapporto personale. L’allenatore ha aggiunto che il club è già al lavoro per il futuro e che solo dopo l’ultima gara contro l’Udinese si potrà sapere “cosa è stato partorito”. Ha promesso di lasciare un gruppo solido, capace di competere anche con le squadre storicamente favorite, e ha espresso profonda gratitudine per l’esperienza vissuta a Napoli: “sarò sempre grato a prescindere da cosa succederà l’anno prossimo”.

Sul fronte degli obiettivi, Conte ha chiarito di non voler accettare un ridimensionamento: intende lottare non solo per lo Scudetto, ma anche per ottenere risultati di rilievo in Champions League.

Ha fermamente respinto le critiche sul suo metodo di lavoro e sulle responsabilità relative agli infortuni in squadra. Permangono, tuttavia, questioni aperte come la necessità di ridurre il monte ingaggi e di ringiovanire la rosa, mentre Conte preferirebbe puntare su giocatori già affermati.

La visione della squadra e le sfide future

Il capitano Giovanni Di Lorenzo ha evidenziato come l’incertezza riguardo al futuro dell’allenatore sia più percepita all’esterno che all’interno del gruppo. Di Lorenzo ha elogiato i successi ottenuti sotto la guida di Conte, menzionando lo Scudetto, la Supercoppa e l’attuale qualificazione in Champions League, e si è mostrato fiducioso che la competitività del Napoli rimarrà alta, anche di fronte a inevitabili cambiamenti nella rosa.

Il centrocampista Scott McTominay ha espresso gratitudine a Conte per la sua crescita personale e ha indicato l’obiettivo di fare bene nella prossima edizione della Champions League.

La dirigenza e lo staff tecnico dovranno ora affrontare le cruciali decisioni sulle strategie di mercato estive, focalizzandosi sulla definizione della rosa e sulla gestione delle risorse economiche, in vista della prossima impegnativa stagione tra campionato e competizioni europee.