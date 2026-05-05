La Nazionale Under 21 si prepara per l'ultima uscita stagionale, affrontando l'Albania in un'amichevole in programma lunedì 8 giugno alle ore 18.15. Il match si terrà allo stadio comunale ‘Omero Tognon’ di Fontanafredda, in provincia di Pordenone, e sarà trasmesso in diretta su Rai 2.

Per l'occasione, la panchina degli Azzurrini sarà affidata a Carmine Nunziata, attuale tecnico dell'Under 20. Questa designazione temporanea è dovuta all'impegno di Silvio Baldini, allenatore titolare dell'Under 21, con la Nazionale maggiore. Nunziata vanta già una significativa esperienza alla guida dell'Under 21, avendo diretto la squadra in ventitré incontri nel biennio 2023-2025.

Il valore dell'amichevole contro l'Albania

La sfida contro l'Albania rappresenta un'opportunità cruciale per la Nazionale Under 21, un test utile per valutare la crescita dei giovani talenti italiani e monitorare i progressi della rosa. L'amichevole si inserisce in un percorso di sviluppo e consolidamento, mirato a preparare al meglio i giocatori per i futuri impegni internazionali.

La scelta di affidare la guida tecnica a Carmine Nunziata, già protagonista con l'Under 20, sottolinea la volontà federale di assicurare continuità tecnica e valorizzare il lavoro nei settori giovanili. La sua comprovata esperienza sarà determinante per affrontare al meglio l'incontro.

Gli impegni della Nazionale maggiore a giugno

Il mese di giugno vedrà la Nazionale italiana impegnata su più fronti. La Nazionale maggiore scenderà in campo per due amichevoli di rilievo: il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia. In queste occasioni, Silvio Baldini guiderà la selezione maggiore, rendendo necessaria la sua temporanea assenza dalla panchina dell'Under 21 e la nomina di Nunziata.

Questa collaborazione e flessibilità tra gli staff tecnici delle diverse nazionali, giovanili e maggiori, è un elemento essenziale per la crescita complessiva del movimento calcistico italiano e per l'efficace valorizzazione dei giovani prospetti.