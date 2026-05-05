L'Italia Under 21 si prepara all'ultima uscita stagionale, un'amichevole di prestigio contro l'Albania in programma lunedì 8 giugno. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18:15 presso lo stadio comunale 'Omero Tognon' di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Per l'occasione, la guida tecnica degli Azzurrini sarà affidata a Carmine Nunziata, attuale allenatore dell'Under 20, che farà così ritorno sulla panchina della nazionale giovanile.

La decisione di richiamare Nunziata è dettata dall'impegno del commissario tecnico titolare dell'Under 21, Silvio Baldini, con la nazionale maggiore.

Baldini sarà infatti impegnato in due importanti amichevoli internazionali: il 3 giugno contro il Lussemburgo e il 7 giugno contro la Grecia. Questa concomitanza di eventi rende necessario il temporaneo cambio alla guida tecnica dell'Under 21, affidando il compito a un volto già noto e apprezzato nel panorama calcistico giovanile.

Carmine Nunziata: il ritorno e l'esperienza pregressa

Carmine Nunziata vanta già una significativa esperienza con la nazionale Under 21. Nel biennio compreso tra settembre 2023 e giugno 2025, il tecnico ha guidato gli Azzurrini in ben ventitré occasioni. Il suo bilancio su quella panchina è di dodici vittorie, otto pareggi e sole tre sconfitte, dimostrando una notevole capacità di gestione e risultati positivi.

Il suo ritorno per il test contro l'Albania rappresenta una soluzione di continuità e affidabilità, permettendo alla squadra di affrontare l'ultimo impegno della stagione con serenità e competenza.

Il cammino dell'Italia Under 21 verso gli Europei

Parallelamente all'amichevole, l'Italia Under 21 è pienamente immersa nel percorso di qualificazione agli Europei 2027, che si terranno in Albania e Serbia. Attualmente, gli Azzurrini occupano il secondo posto nel Gruppo E. La classifica vede la Polonia in testa con un percorso netto di ventiquattro punti, frutto di otto vittorie su altrettante partite disputate. L'Italia segue con ventuno punti, avendo subito una sola sconfitta, proprio contro la Polonia.

Il prossimo appuntamento ufficiale per la squadra è fissato per il primo ottobre, quando affronterà l'Andorra in trasferta. L'amichevole con l'Albania si configura quindi come un'importante opportunità per testare nuovi schemi e giocatori in vista dei futuri impegni internazionali e delle decisive sfide di qualificazione.