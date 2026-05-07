Le finali dell'Oratorio Cup 2026, organizzata dal Centro Sportivo Italiano – Comitato di Roma con il patrocinio della S.S. Lazio, si terranno a Roma. L'appuntamento è al Salaria Sport Village il 9, 10, 16 e 17 maggio. L'evento è cruciale per il calcio giovanile e amatoriale della provincia romana.

Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma, ha evidenziato il ruolo degli oratori come fucina di talenti, capaci di offrire risposte concrete. Ha sottolineato la necessità di una nuova alleanza per rilanciare il calcio educativo, sociale e sportivo, garantendo a tutti accessibilità.

Oltre 200 squadre e 2.600 atleti

La manifestazione coinvolgerà oltre duecento squadre e 2.600 atleti dalla provincia romana. Le finali si articoleranno in oltre 150 partite che assegneranno i titoli in diverse categorie, dall'Under 8 agli Amatori. Tutte le squadre iscritte arrivano a disputare la propria finale.

Per le categorie giovanili fino ai 14 anni, viene promossa la polisportività, offrendo ai ragazzi la possibilità di sperimentare diverse discipline e sviluppare le capacità motorie di base.

Festa dello sport e valori

Le quattro giornate di finali saranno una festa dello sport, caratterizzata dal coinvolgimento attivo di famiglie e comunità. L'iniziativa si distingue per il suo clima di condivisione e la centralità della persona, confermando lo sport come strumento di educazione e inclusione.

L'educatore-arbitro simboleggia un modo diverso di vivere lo sport, dove le regole sono occasione di crescita. Le finali hanno spesso incluso momenti di aggregazione spirituale, come una messa, rafforzando i valori.