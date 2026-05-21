Pedro, l'esperto attaccante della Lazio, ha ufficialmente annunciato il suo addio alla squadra biancoceleste, condividendo un messaggio intriso di profonda emozione, rivolto con gratitudine sia ai tifosi che all'intera società. Attraverso un video pubblicato dal club, il calciatore spagnolo ha espresso con sincerità il suo stato d'animo, definendo questo momento un “giorno molto triste” per la conclusione di un “bel percorso” e l'addio a quella che ha definito una “splendida famiglia laziale”. Ha riconosciuto di non aver portato trofei a quella che considera una “casa meravigliosa”, ma ha fermamente ribadito di aver sempre difeso la maglia con coraggio, umiltà, ambizione e passione, al fianco dei suoi compagni di squadra.

Con una nota di speranza per il futuro, Pedro si è detto “sicuro che presto si festeggerà qualcosa di importante con questi grandi uomini e calciatori”, lasciando un augurio per i successi futuri del club.

Nel suo commiato, l'attaccante ha voluto enfatizzare il legame speciale e indissolubile che lo ha unito alla tifoseria e alla società, rievocando con affetto i momenti più significativi vissuti sul campo da gioco. Ha ricordato come “ogni volta che entravo in campo alzavo lo sguardo, ammirando fiero il nostro popolo”, un gesto che simboleggiava il suo profondo rispetto e la sua connessione con i sostenitori. Ha poi aggiunto che “ogni emozione vissuta, ogni gol indimenticabile, ogni canzone cantata insieme sono momenti che rimarranno scolpiti nella mia mente”, evidenziando l'impronta indelebile lasciata da queste esperienze condivise.

In vista della sua ultima apparizione con la maglia biancoceleste, Pedro ha rivolto un ultimo e toccante appello ai tifosi: “Contro il Pisa sarà la mia ultima partita con questa maglia, vi aspetto tutti allo stadio e spero che possiate starmi vicino”. Ha tuttavia mostrato grande sensibilità e comprensione per la situazione attuale, affermando: “Ma comprendo anche che quest’anno è stato difficile e complicato per tutti, rispetto al massimo la vostra decisione”. Ha concluso il suo messaggio con parole di profondo onore e affetto: “È stato un vero onore vestire questa maglia e portare lo stemma sul mio petto. Auguro il meglio a tutta la famiglia laziale, porterò il club sempre nel mio cuore”.

Il commiato di Pedro: un addio carico di significato

Il saluto di Pedro ai suoi compagni di squadra e all'intero staff tecnico si è concretizzato in una cena dedicata, un momento intimo e di condivisione dove l'attaccante ha avuto l'opportunità di esprimere la sua gratitudine a tutti i membri del club attraverso una sentita lettera d’addio. La sua ultima apparizione ufficiale con la maglia della Lazio sarà in occasione dell'incontro contro il Pisa. Per questa partita, l'attaccante spagnolo nutre la speranza di poter ricevere l'affetto e l'abbraccio dei tifosi, consapevole delle difficoltà e della delusione che hanno caratterizzato l'ultima stagione sportiva per la piazza laziale. La sua comprensione per il momento difficile della tifoseria sottolinea ulteriormente il rispetto e l'attaccamento che ha sempre dimostrato verso l'ambiente biancoceleste.

L'omaggio della società e la protesta dei tifosi: un contesto complesso

In concomitanza con la partita contro il Pisa, la società Lazio ha organizzato un tributo speciale per Pedro, un gesto di riconoscimento per il suo contributo al club. Questo omaggio prevede la consegna di una targa commemorativa e di una maglia celebrativa, a testimonianza del percorso dell'attaccante in biancoceleste. Tuttavia, l'atmosfera sugli spalti dell'Olimpico si preannuncia particolare. La stagione si concluderà infatti con un'azione di protesta significativa da parte di una frangia dei sostenitori biancocelesti, i quali hanno optato per non accedere allo stadio, manifestando così il proprio dissenso nei confronti della dirigenza.

È rilevante ricordare che un precedente e commosso ringraziamento dei tifosi a Pedro si era già verificato in un'altra occasione di grande importanza: al termine della finale di Coppa Italia contro l'Inter, un momento che aveva visto l'attaccante spagnolo visibilmente emozionato e toccato dall'affetto dimostratogli.