La Roma ha conquistato una vittoria di straordinaria importanza in trasferta contro il Parma, imponendosi con un emozionante 3-2. Una rimonta spettacolare, completata nei minuti di recupero, che mantiene i giallorossi in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo primario della stagione.

La cronaca di un match vibrante

La partita, ricca di colpi di scena, ha visto la Roma passare in vantaggio al 22' del primo tempo grazie a Malen, abile a finalizzare un'azione ben costruita. Nel corso della prima frazione, il rientro di Dybala tra i titolari ha portato qualità e visione di gioco, con l'argentino protagonista di diverse iniziative.

Un'altra occasione significativa è stata il palo colpito di testa da Soulé, che ha sfiorato il raddoppio. Il Parma, già certo della salvezza, ha mostrato carattere nella ripresa, trovando il pareggio al 47' con Strefezza, servito da Nicolussi-Caviglia. Poco dopo, un gol di Pellegrino è stato annullato per una posizione di fuorigioco di Troilo, mantenendo il risultato in bilico.

Il ribaltamento e la rimonta epica nel recupero

Il finale di gara è stato a dir poco incandescente. All’87', il Parma ha sferrato quello che sembrava il colpo del KO: Estevez ha servito Keita, che con un destro angolato e preciso ha battuto il portiere, portando i padroni di casa in vantaggio per 2-1. Sembrava una sconfitta amara per la Roma, ma la squadra non si è arresa.

In pieno recupero, al 94', Rensch ha trovato la rete del 2-2, riaccendendo le speranze giallorosse. La pressione della Roma è continuata incessante e, al 96', la VAR è intervenuta per assegnare un calcio di rigore a favore dei capitolini per un fallo su Rensch da parte di Britschgi, il quale, entrato al 74', è stato poi espulso al 99'. Dal dischetto, Malen si è dimostrato glaciale, trasformando il penalty al 101' e siglando il definitivo 3-2 che ha regalato una vittoria insperata e tre punti di capitale importanza.

La corsa Champions si infiamma

Con questo successo, la Roma sale a quota 67 punti in classifica, agganciando temporaneamente il Milan al quarto posto, una posizione che garantirebbe l'accesso diretto alla Champions League.

I giallorossi si portano inoltre a +2 sul Como, che al momento occupa la zona valida per la Conference League. A sole due giornate dal termine del campionato, la corsa per l'Europa è più che mai aperta e avvincente. Il Milan, con una partita ancora da giocare in serata contro l’Atalanta, è chiamato a rispondere per non perdere terreno. La vittoria di Parma non solo conferma la grande determinazione della Roma, ma la proietta con rinnovato slancio nella volata finale per conquistare un posto tra le grandi del calcio europeo.