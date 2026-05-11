Coco Gauff ha conquistato l’accesso ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia, superando Iva Jovic in una combattuta vittoria in rimonta. La tennista statunitense, già finalista nella scorsa edizione a Roma, si è imposta in tre set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2, ribaltando una situazione inizialmente sfavorevole e confermando il suo ottimo feeling con la terra rossa del Foro Italico.

La partita ha visto Gauff affrontare un inizio difficile: Jovic, considerata una giovane promessa del circuito, ha saputo sfruttare le opportunità nel primo parziale, chiudendolo a proprio favore.

Nel secondo set, la statunitense ha dimostrato grande determinazione e una notevole capacità di gestire i momenti cruciali, riuscendo a pareggiare i conti dopo un parziale molto equilibrato. Nel terzo e decisivo set, Gauff ha preso saldamente il controllo del gioco, imponendosi con autorità e sigillando la sfida con una rimonta convincente.

Gauff attende la prossima avversaria

Con questa importante vittoria, Coco Gauff si prepara ora ad affrontare la vincente della sfida tra Elise Mertens e Mirra Andreeva. La statunitense, che è stata già protagonista a Roma nella passata stagione, conferma così il suo ruolo di favorita su questa superficie, grazie anche alla sua abilità nel mantenere lucidità e concentrazione nei momenti chiave degli incontri più impegnativi.

Iva Jovic, nonostante la sconfitta, ha offerto una prestazione di alto livello, dimostrando di poter competere con le migliori e mettendo in seria difficoltà una delle interpreti più forti della terra battuta. La sua costante crescita nel circuito WTA è evidenziata dai risultati ottenuti in stagione e dalla qualità della sua prestazione odierna contro una delle giocatrici di punta del panorama internazionale.

Il percorso nel torneo e le prospettive

Gauff si conferma tra le migliori giocatrici sulla terra battuta, grazie alla sua innata capacità di leggere il gioco durante gli scambi prolungati e di mantenere la calma anche nei frangenti più decisivi. Jovic, dal canto suo, ha già raggiunto la top 20 mondiale in giovane età, un chiaro segnale di un percorso in costante e rapida ascesa.

Il torneo di Roma si conferma così un palcoscenico ideale sia per le giovani promesse che per le grandi conferme del tennis femminile.

La prossima sfida di Gauff sarà dunque contro una tra Mertens e Andreeva, entrambe avversarie di notevole valore e in grado di mettere a dura prova la statunitense in un torneo che si preannuncia ancora ricco di emozioni e colpi di scena.