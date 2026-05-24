La Roma femminile ha scritto una pagina indelebile nella storia del calcio italiano, completando uno straordinario double. Dopo aver già conquistato lo Scudetto, la squadra giallorossa si è aggiudicata anche la prestigiosa Coppa Italia Women, trionfando in una finale combattuta contro la Juventus. L'incontro decisivo, disputato presso lo stadio “Romeo Menti” di Vicenza, ha visto le capitoline imporsi per 1-0, grazie a una rete fondamentale di Manuela Giugliano.

Il Trionfo e il Significato del Double

Questo successo non è solo la vittoria di un trofeo, ma la conferma di una stagione eccezionale per la Roma femminile.

L'ottenimento della Coppa Italia Women, che si aggiunge al titolo di campione d'Italia, rappresenta un traguardo storico e testimonia la superiorità e la determinazione della formazione capitolina. Per la squadra della capitale, si tratta del terzo successo nella competizione di Coppa Italia, un dato che ne sottolinea la crescente egemonia nel panorama calcistico femminile nazionale.

La Rete Decisiva di Manuela Giugliano

Il momento che ha sbloccato la partita e ha consegnato il trofeo alla Roma è arrivato grazie all'abilità di Manuela Giugliano. La centrocampista giallorossa ha saputo capitalizzare al meglio un'azione d'attacco, insaccando il pallone da pochi passi sugli sviluppi di un cross ben calibrato.

Una rete di grande importanza, che ha infranto l'equilibrio della sfida e ha permesso alle compagne di gestire il vantaggio fino al fischio finale, coronando così un'annata da incorniciare.

Dettagli della Finale al “Romeo Menti”

La finale, giocata domenica 24 maggio 2026 alle ore 18:00, ha messo di fronte due delle squadre più blasonate del calcio femminile italiano: la Roma e la Juventus. L'attesa per questo scontro era palpabile, data la posta in palio e la rivalità sportiva tra le due formazioni. Nonostante la Juventus abbia mostrato momenti di buon gioco e abbia dominato la manovra in alcune fasi della partita, le bianconere non sono riuscite a concretizzare le proprie occasioni, trovando sempre la difesa giallorossa attenta e ben organizzata.

La solidità difensiva della Roma, unita alla capacità di colpire nel momento giusto, si è rivelata la chiave per la conquista del prestigioso trofeo, lasciando alla Juventus l'amaro in bocca per un pareggio sfiorato e un trofeo mancato.