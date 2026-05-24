Il Napoli ha chiuso la stagione di Serie A con una vittoria di misura, superando l'Udinese per uno a zero allo stadio di casa. Il successo è stato deciso da una rete dell'attaccante danese Rasmus Hojlund, che al ventiquattresimo minuto del primo tempo ha siglato il gol che ha permesso agli azzurri di Antonio Conte di consolidare il secondo posto in solitaria nella classifica finale del campionato.

La gara, valida per l'ultima giornata del torneo, ha visto i partenopei gestire con attenzione il vantaggio acquisito nella prima frazione di gioco. Nonostante i tentativi dell'Udinese, la situazione per i friulani si è ulteriormente complicata nella ripresa a causa dell'espulsione di Kabasele, un episodio che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica e ha reso ardua la possibilità di una rimonta.

Il gol di Hojlund e la gestione della partita

Il momento più significativo della sfida si è verificato nel corso del primo tempo, quando Hojlund ha trovato la via della rete, portando in vantaggio i padroni di casa. Da quel momento, il Napoli ha dimostrato solidità difensiva e notevole capacità di amministrare il possesso palla, controllando il ritmo del gioco. L'Udinese, pur cercando di rientrare in partita, ha visto le proprie speranze affievolirsi progressivamente, soprattutto dopo il cartellino rosso comminato al difensore Kabasele nella seconda metà dell'incontro, che ha definitivamente indirizzato il risultato.

Il secondo posto e l'addio di Antonio Conte

Questa importante vittoria non solo ha permesso al Napoli di concludere la sua campagna in Serie A al secondo posto, un piazzamento di grande prestigio, ma ha anche rappresentato un momento di passaggio significativo.

La partita contro l'Udinese è stata, infatti, l'ultima sulla panchina azzurra per il tecnico Antonio Conte, segnando la fine di un ciclo. L'addio di Conte è stato così accompagnato da una prestazione concreta e determinata della squadra, che ha voluto onorare l'impegno fino all'ultimo fischio, consolidando il proprio piazzamento e preparandosi alle sfide future con una nuova guida tecnica.

La rete decisiva di Hojlund e l'espulsione di Kabasele sono stati gli episodi centrali che hanno caratterizzato e indirizzato l'esito della gara, permettendo al Napoli di chiudere in bellezza la stagione e di guardare alla prossima con rinnovato entusiasmo.