Cristiano Ronaldo, il fuoriclasse portoghese, ha riflettuto apertamente sul suo futuro calcistico, dichiarando che «la fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita». Queste parole giungono dopo il suo 970º gol in carriera e mentre l'Al-Nassr, la sua squadra, si avvicina a conquistare il titolo nazionale. L'attaccante quarantunenne ha espresso queste considerazioni dopo la vittoria per 2-0 contro l'Al Ahli, un risultato che consolida la posizione del club nella corsa al campionato.

Ronaldo ha sottolineato di trovare ancora grande motivazione nel gioco, affermando di continuare a giocare non solo per la sua generazione, ma anche «per quella precedente e per quella che verrà».

Il campione ha aggiunto: «Mi diverto giorno dopo giorno, gara dopo gara, anno dopo anno, anche se la fine della mia carriera si avvicina. È un dato di fatto». Queste dichiarazioni evidenziano la sua consapevolezza di un percorso straordinario e la volontà di vivere ogni momento con intensità, mantenendo viva la sua profonda passione per il calcio.

La corsa al titolo con l'Al-Nassr

L'Al-Nassr si trova in una posizione privilegiata per aggiudicarsi la Saudi Pro League, vantando un margine di otto punti sull'Al-Hilal di Simone Inzaghi. A sole quattro giornate dal termine del campionato, e considerando che l'Al-Hilal ha una partita in meno, la tensione rimane alta, ma la squadra di Ronaldo appare salda nel suo obiettivo.

Il fuoriclasse portoghese ha ribadito l'importanza della vittoria collettiva: «La mia carriera è stata brillante e voglio che continui così. Mi diverto ancora, continuo a segnare gol, ma soprattutto si tratta di vincere. E vogliamo davvero vincere il campionato». Nonostante l'età, Cristiano Ronaldo continua a essere un elemento centrale e decisivo per la sua squadra, sia per le prestazioni in campo che per la sua leadership.

Il cammino dell'Al-Nassr in questa stagione è stato caratterizzato da una notevole continuità di risultati, con Cristiano Ronaldo sempre protagonista. Il vantaggio sull'Al-Hilal, seppur con una partita in meno per gli avversari, mantiene alta la tensione nel finale di stagione, ma la squadra di CR7 appare determinata a raggiungere l'obiettivo.

La presenza di Ronaldo rappresenta un valore aggiunto sia per il club che per l'intero campionato saudita, che negli ultimi anni ha visto crescere l'interesse internazionale anche grazie a campioni di questo calibro.