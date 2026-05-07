In vista dell'imminente sfida contro il Torino, l'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, si trova di fronte a importanti interrogativi riguardo le condizioni fisiche di due pilastri della squadra: Domenico Berardi e Jay Idzes. Entrambi i giocatori hanno accusato problemi fisici durante l'ultima impegnativa gara disputata contro il Milan, e la loro presenza dal primo minuto in campo per il cruciale match contro i granata rimane fortemente in dubbio. La decisione definitiva sull'eventuale impiego di Berardi e Idzes sarà ponderata e presa soltanto a ridosso del fischio d'inizio, un fattore che potrebbe influenzare significativamente le strategie neroverdi.

Qualora Berardi non dovesse recuperare in tempo, mister Grosso ha già individuato in Volpato l'alternativa più accreditata per completare il tridente offensivo. Per quanto riguarda la sostituzione di Idzes, il tecnico neroverde potrebbe optare per l'inserimento di Coulibaly, garantendo così copertura nel reparto difensivo. La formazione base del Sassuolo dovrebbe comunque mantenere una certa stabilità, con la conferma di Garcia sulla fascia sinistra. Anche la linea di centrocampo non dovrebbe subire variazioni sostanziali rispetto all'ultima uscita, assicurando continuità tattica. In attacco, tuttavia, permane un acceso ballottaggio tra Nzola e Pinamonti per conquistare una maglia da titolare, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza alle scelte offensive.

Le probabili formazioni e i nodi da sciogliere

I neroverdi, noni in classifica con 49 punti, arrivano alla sfida con l’obiettivo di dare continuità dopo il successo contro il Milan, risultato che ha riaperto la corsa al settimo posto. Grosso non potrà contare sui lungodegenti Daniel Boloca, Fali Candé ed Edoardo Pieragnolo, ma dovrebbe recuperare almeno in parte Domenico Berardi, Darryl Bakola e Jay Idzes.

Tra i pali è confermato Stefano Turati, reduce da alcune prove convincenti, mentre Aro Muric resterà ancora in panchina. In difesa, Sebastian Walukiewicz è in corsa per una maglia da titolare, con la possibilità di impiego sia al centro sia sulla fascia, mentre Woyo Coulibaly resta un’alternativa.

Sulla corsia sinistra si giocano una maglia Doig e Ulisses Garcia. La coppia centrale dovrebbe essere composta da Tarik Muharemovic e Jay Idzes, non al meglio per una botta al tallone ma comunque recuperabile, con Filippo Romagna e Pedro Felipe pronti a subentrare.

A centrocampo resta in vantaggio Nemanja Matic, nonostante un periodo di forma non brillante, con compiti di regia affiancato da Kristian Thorstvedt e Ismael Koné. Dalla panchina pronti Luca Lipani, Aster Vranckx ed Edoardo Iannoni, mentre Bakola rientra dall’infortunio ma non è ancora al 100%. In avanti il reparto offensivo rappresenta il punto di forza: Berardi dovrebbe partire titolare al posto di Cristian Volpato nonostante qualche acciacco, con Andrea Pinamonti e Armand Laurienté a completare il tridente.

Restano alternative M’Bala Nzola, Volpato e Luca Moro, mentre Alieu Fadera sarà assente per squalifica.

La probabile formazione del Torino

Per quanto riguarda il Torino in vista del Sassuolo, restano alcuni dubbi su Duvan Zapata, Ché Adams, Ismajli e Pedersen. Zapata, Adams e Pedersen saranno comunque convocati, come confermato in conferenza stampa, ma resta da definire il loro possibile minutaggio.

L’allenatore granata sembra orientato a confermare il 3-5-2. In porta Paleari resta il titolare. In difesa possibile linea a tre con Como e il giovane Marianucci, con Ebosse in corsa per una maglia, mentre Mariapan rappresenta un’opzione per scalzare uno dei centrali.

A centrocampo dovrebbero agire Ilkhan, Gineitis e Casadei, con Lazaro e Obrador sulle fasce nel caso in cui Pedersen non fosse al meglio per partire dal primo minuto. In attacco spazio a Vlasic e Simeone, con Zapata e Adams pronti a subentrare a gara in corso.