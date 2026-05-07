Buone notizie per Kosta Runjaic in vista della trasferta di Cagliari: il tecnico tedesco recupera l’attaccante Davis e il capitano Karlstrom, entrambi tornati a disposizione dopo i problemi fisici delle ultime settimane. Restano invece ai box i lungodegenti Zanoli e Zemura, mentre il resto della rosa è completamente disponibile.

In difesa, per sostituire lo squalificato Kabasele, si apre il ballottaggio tra Bertola e Mlacic. Sulle corsie laterali saranno confermati Ehizibue e Kamara, entrambi impegnati anche nella gestione del proprio futuro contrattuale, con il rinnovo in scadenza a giugno.

In attacco Zaniolo farà coppia con Davis, mentre dalla panchina sono pronti a subentrare Buksa, Gueye e Bayo. A centrocampo la concorrenza è alta, anche se Atta — premiato come miglior under 23 del mese di aprile dalla Lega — ed Ekkelenkamp sembrano avere un posto quasi certo nell’undici titolare.

Dettagli arbitrali della sfida

La designazione arbitrale per il match di sabato, con fischio d'inizio alle ore 15 all'Unipol Domus di Cagliari, ha assegnato la direzione di gara a Federico Dionisi. Sarà affiancato dagli assistenti Scatragli e Trinchieri, mentre Turrini ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. La sala VAR vedrà all'opera Di Paolo, coadiuvato da Cosso come AVAR, per garantire la massima correttezza delle decisioni arbitrali.

Questi elementi confermano un clima di fiducia e una preparazione accurata in casa Udinese, con la squadra che si appresta a presentarsi al meglio per affrontare la penultima giornata del campionato, consapevole dell'importanza di ogni punto in palio.