Il Cagliari si appresta ad affrontare la delicata sfida contro l’Udinese con numerosi interrogativi, in particolare per quanto riguarda il reparto offensivo. L’allenatore Fabio Pisacane è chiamato a sciogliere i dubbi, dovendo fare i conti con le assenze di due elementi chiave come Pavoletti e Borrelli. In questo scenario, il favorito per affiancare Esposito sembra essere Mendy, reduce da una convincente doppietta realizzata nell’ultima partita disputata contro l’Atalanta. Tuttavia, non è da escludere che il tecnico possa optare per una soluzione differente, come già avvenuto in occasione della trasferta di Bologna, dove aveva schierato Folorunsho dal primo minuto.

La pressante necessità di conquistare almeno un punto per raggiungere la salvezza matematica potrebbe spingere Pisacane a privilegiare un assetto più offensivo. Le alternative a Mendy per il fronte d'attacco includono Belotti, Kilicsoy, Trepy e Albarracin, ma le scelte a disposizione del tecnico sono limitate anche nel cuore del campo. Il centrocampo, infatti, presenta diverse defezioni: Liteta è indisponibile a causa di un problema ai flessori, mentre Deiola e Mazzitelli sono ancora in fase di recupero e hanno svolto sedute di allenamento personalizzate. Un certo ottimismo circonda soprattutto la situazione di Mazzitelli, che potrebbe rientrare in gruppo a breve, sebbene non sarebbe comunque al cento per cento della condizione per la cruciale gara contro l’Udinese.

Di conseguenza, il terzetto di mediana più probabile dovrebbe essere composto da Adopo, Gaetano e Sulemana, con la possibilità di arretrare Folorunsho sulla linea dei centrocampisti per offrire una soluzione tattica aggiuntiva e incrementare la densità in mezzo al campo.

Le scelte in difesa e la strategia di Pisacane

Per quanto concerne il reparto difensivo, Rodriguez ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Nonostante ciò, la linea arretrata dovrebbe vedere ancora una volta la conferma di Dossena al fianco di Zè Pedro e Mina. La rosa attuale, ridotta a causa di infortuni, impone a Pisacane una valutazione estremamente attenta di ogni singola scelta, considerando l'imperativo di non correre rischi eccessivi che possano compromettere il raggiungimento dell'obiettivo stagionale della salvezza.

Il cammino verso la salvezza e le parole del tecnico

Il percorso di Mendy, come accennato, lo ha visto rientrare in gruppo solo nella rifinitura precedente alla sfida contro il Bologna, dove si era giocato una maglia da titolare. La sua condizione fisica e la sua prontezza saranno cruciali. L'allenatore Pisacane, in una recente conferenza stampa, ha ribadito con chiarezza la sua filosofia e la sua dedizione al club: “Penso a fare il mio lavoro con meno danni possibili, la mia priorità è la salvezza del Cagliari, non il mio futuro”. Questa dichiarazione sottolinea la sua concentrazione esclusiva sull'immediato obiettivo sportivo. Il Cagliari, con i 36 punti già conquistati, ha già eguagliato il bottino di fine stagione dei suoi due predecessori sulla panchina rossoblù, e lo ha fatto con ben quattro giornate d’anticipo.

Questo dato evidenzia il buon lavoro svolto e la legittima ambizione di superare tale traguardo. La speranza di ottenere la salvezza aritmetica è concreta e potrebbe concretizzarsi non solo grazie ai risultati diretti, ma anche in virtù degli esiti delle altre squadre coinvolte nella serrata lotta per non retrocedere, rendendo ogni partita un tassello fondamentale verso il traguardo finale.