Una violenta rissa ha scosso il centro sportivo di Valdebebas al termine dell'allenamento odierno, vedendo protagonisti i calciatori Aurelien Tchouaméni e Federico Valverde. L'episodio ha avuto conseguenze immediate per il centrocampista uruguaiano, trasportato in ospedale per le necessarie medicazioni.

La dinamica dello scontro

Le tensioni tra i due atleti erano già palpabili da giorni. Un duro intervento di Tchouaméni durante la seduta di allenamento del giorno precedente aveva innalzato il livello di nervosismo. La mattina dello scontro, Valverde avrebbe rifiutato di stringere la mano al compagno, un gesto che ha riacceso la miccia portando a un alterco fisico negli spogliatoi.

Solo l'intervento tempestivo degli altri calciatori ha permesso di separare i due.

Valverde, pur non essendo stato colpito direttamente dal francese, ha riportato una contusione e un taglio. L'infortunio è stato causato da una caduta e dal conseguente impatto con l'angolo di un tavolo presente negli spogliatoi. Il giocatore è stato prontamente trasportato in ospedale, dove ha ricevuto punti di sutura al volto. L'allenatore Álvaro Arbeloa lo ha accompagnato durante le cure, prima che Valverde potesse fare ritorno a casa.

Le reazioni del club e le possibili sanzioni

L'episodio è stato definito come il più grave mai vissuto a Valdebebas, un centro sportivo dove l'atmosfera è già particolarmente pesante.

La squadra sta affrontando una stagione senza titoli e si avvicina a un Clasico cruciale, che potrebbe vedere il Barcellona incoronarsi campione. Questo contesto ha amplificato la gravità dell'accaduto.

In risposta alla rissa, la dirigenza ha convocato una riunione d'urgenza all'interno dello spogliatoio. Alla discussione ha preso parte anche il direttore generale José Ángel Sánchez. Il club ha immediatamente aperto un procedimento disciplinare nei confronti di entrambi i calciatori. Sono allo studio diverse sanzioni disciplinari, che potrebbero variare da multe economiche significative fino all'esclusione temporanea dalla squadra. Questa situazione mette a rischio la disponibilità di Tchouaméni e Valverde per il prossimo, imminente Clasico.

L'atmosfera all'interno del gruppo è descritta come molto tesa, e il vertice convocato mira a contenere una crisi interna che si preannuncia senza precedenti per la società.