La Lega Serie C ha ufficialmente svelato il nuovo pallone che accompagnerà le squadre e gli appassionati durante la prossima stagione calcistica. Questa presentazione segna un momento significativo per il campionato, evidenziando l'impegno costante verso l'innovazione e il miglioramento delle attrezzature di gioco. Il design esclusivo del pallone è il frutto di una proficua collaborazione con Decathlon, con il prestigioso marchio Kipsta a firmare il prodotto finale, garantendo così qualità e affidabilità sui campi di tutta Italia.

L'introduzione di un nuovo pallone ufficiale non è solo una questione estetica, ma rappresenta un passo fondamentale per assicurare che le partite si svolgano con strumenti all'avanguardia.

La partnership tra Lega Pro e Decathlon si conferma ancora una volta strategica, consolidando un rapporto che ha già dimostrato il suo valore nella realizzazione del pallone utilizzato nella stagione in corso. Questa continuità testimonia la fiducia reciproca e la visione condivisa tra le due entità, focalizzate sull'eccellenza sportiva.

Un concentrato di tecnologia e prestazioni

Il nuovo pallone è stato concepito e sviluppato con l'obiettivo primario di offrire elevati standard tecnici e garantire prestazioni ottimali in ogni fase di gioco. Ogni dettaglio è stato curato per rispondere alle esigenze dei calciatori professionisti, dalla precisione nei passaggi alla potenza dei tiri, fino alla resistenza nelle condizioni più impegnative.

La sua progettazione è stata affidata a un team specializzato di ingegneri, che ha lavorato per integrare le più recenti innovazioni tecnologiche nel campo dei materiali e della dinamica di volo.

Un elemento cruciale che ne attesta la superiorità è la certificazione FIFA Quality Pro. Questo riconoscimento internazionale non è un semplice sigillo, ma la garanzia che il pallone ha superato rigorosi test di qualità, rispettando i parametri più stringenti imposti dalla Federazione Internazionale del Calcio. Tale certificazione assicura che il prodotto sia idoneo per le competizioni di alto livello, offrendo ai club e ai giocatori della Serie C uno strumento di gioco all'altezza delle loro ambizioni e del loro talento.

L'evento di lancio a Firenze

La cerimonia di presentazione del nuovo pallone ufficiale si è tenuta in una cornice di grande prestigio: il magnifico Palazzo Vecchio a Firenze. L'evento ha visto la partecipazione di figure chiave della Lega Pro e di Decathlon, sottolineando l'importanza dell'occasione. La scelta di una location così iconica ha conferito ulteriore risalto all'iniziativa, celebrando l'unione tra sport e cultura in una delle città più affascinanti d'Italia.

Durante la presentazione, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, ha preso la parola per esprimere il suo entusiasmo e la sua gratitudine. Marani ha enfatizzato l'importanza strategica della collaborazione con Decathlon, definendola un pilastro per lo sviluppo e la crescita del campionato di Serie C.

Ha inoltre elogiato la qualità eccellente del lavoro svolto per la realizzazione di questo nuovo strumento di gioco, che rappresenta un simbolo tangibile dell'impegno della Lega nel fornire le migliori condizioni possibili per lo svolgimento delle competizioni. Le sue parole hanno ribadito la visione di un calcio sempre più professionale e attento alle esigenze dei suoi protagonisti.