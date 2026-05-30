Il Crotone vive uno dei momenti più delicati della sua storia recente. Prima ancora di pensare alla prossima stagione, il club rossoblù deve superare l'ostacolo più importante: l'iscrizione al campionato 2026-2027. La società, attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria, è alle prese con difficoltà economiche che mettono a rischio la programmazione sportiva. Solo dopo il 16 giugno, termine fissato per le iscrizioni, sarà possibile capire quale sarà il futuro degli Squali.

Iscrizione e crisi economica: il Crotone cerca sostegno per ripartire

Le priorità della società sono oggi esclusivamente legate alla sopravvivenza del progetto sportivo. Nei giorni scorsi il presidente Gianni Vrenna ha incontrato il sindaco Vincenzo Voce per rappresentare le difficoltà economiche che il club sta attraversando e cercare il supporto delle istituzioni locali. L'obiettivo è coinvolgere nuove realtà imprenditoriali capaci di garantire stabilità finanziaria. Prima dell'iscrizione non sarà possibile programmare il futuro, in una situazione che continua a generare preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Penalizzazione e panchina: Longo verso l'addio

Anche qualora arrivasse il via libera all'iscrizione, il Crotone partirebbe con un pesante handicap.

La penalizzazione di sei punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale per irregolarità nei pagamenti rischia infatti di condizionare l'intera stagione. Sul fronte tecnico resta inoltre da definire il futuro di Emilio Longo. Il tecnico, in scadenza il 30 giugno, è finito nel mirino del Foggia e nelle scorse settimane è stato accostato anche alla Casertana. Uno scenario che potrebbe portare alla conclusione del rapporto con il club rossoblù dopo una stagione intensa.

Mercato Crotone: Gomez, Musso e Attasi tra partenze e nuovi obiettivi

Le incertezze coinvolgono anche la rosa. Guido Gomez è seguito con attenzione da Bari e Salernitana e potrebbe lasciare la Calabria nelle prossime settimane. Situazione da monitorare anche per Antonino Musso, destinato a rientrare alla Torres in caso di mancato riscatto.

Il giocatore ha già manifestato la volontà di confrontarsi con categorie superiori, lasciando aperti diversi scenari. In entrata, invece, il nome nuovo è quello di Matteo Attasi, trequartista protagonista con l'Ancona in Serie D e profilo che potrebbe rappresentare una delle prime mosse del nuovo Crotone.