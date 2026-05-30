Il Crotone si prepara ad affrontare un’estate decisiva dentro e fuori dal campo. Prima ancora del mercato, il club rossoblù dovrà superare il nodo dell’iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027, passaggio fondamentale per programmare la prossima stagione. Parallelamente, la società è chiamata a ricostruire una squadra competitiva, consapevole che diverse cessioni importanti potrebbero cambiare il volto dell’organico nelle prossime settimane.

Matteo Attasi nel mirino del Crotone

Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza rossoblù c’è quello di Matteo Attasi, trequartista classe 2007 reduce da una stagione positiva con la maglia dell’Ancona in Serie D.

Il giovane talento, allenato da Agenore Maurizi, ha contribuito alla corsa promozione dei marchigiani con tre gol e due assist, attirando l’attenzione di diversi club professionistici. Secondo le ultime indiscrezioni, il Crotone segue con attenzione il giocatore insieme alla Casertana, mentre in Serie B si registra anche l’interesse concreto della Juve Stabia.

Guido Gomez verso l’addio: Salernitana in corsa

Sul fronte uscite resta invece caldissimo il nome di Guido Gomez. Il capitano del Crotone, autore di 16 reti nell’ultimo campionato, è destinato a lasciare la Calabria dopo cinque stagioni. L’attaccante argentino continua ad avere mercato e dopo il Perugia anche la Salernitana avrebbe manifestato interesse per il centravanti rossoblù.

La possibile cessione di Gomez rappresenterebbe una perdita pesante sia dal punto di vista tecnico che carismatico, ma permetterebbe al club di alleggerire il monte ingaggi e finanziare parte del nuovo progetto sportivo.

Crotone, priorità iscrizione e mercato giovani

Il primo obiettivo del Crotone resta la regolare iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Solo dopo aver sistemato gli aspetti economici e burocratici, il club potrà concentrarsi sulla costruzione della rosa. La linea societaria sembra già definita: puntare su giovani di prospettiva e profili sostenibili. Una strategia obbligata ma anche necessaria per abbassare i costi e provare ad aprire un nuovo ciclo tecnico. Il mercato estivo degli squali sarà quindi basato soprattutto su scommesse e talenti emergenti.