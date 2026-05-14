Il Verona prosegue la preparazione in vista della delicata trasferta a San Siro, dove affronterà l'Inter domenica 17 maggio alle ore 15:00. La squadra gialloblù si è allenata nel pomeriggio presso il centro sportivo di Peschiera del Garda, sotto la guida dello staff tecnico, con l'obiettivo di presentarsi al meglio contro i campioni d’Italia, reduci dal recente successo in Coppa Italia.

La formazione veronese deve fare i conti con numerosi problemi di formazione. Sono infatti già certe le assenze del difensore Bella-Kotchap, di Serdar e di Mosquera, tutti indisponibili per la trasferta milanese.

Restano invece da valutare le condizioni di Niasse e Oyegoke, che non erano stati convocati nell’ultima gara contro il Como. In dubbio anche la situazione di Orban: l’attaccante nigeriano, escluso dal match con il Milan per motivi disciplinari, vede complicarsi le possibilità di un rientro immediato in gruppo.

Le scelte tattiche e i possibili cambi per il Verona

Dal punto di vista tattico, il Verona dovrebbe confermare in larga parte l’undici schierato nella precedente partita contro il Como. L’unico vero ballottaggio riguarda la fascia sinistra, dove Frese e Bradaric si contendono una maglia da quinto di centrocampo. La situazione degli indisponibili obbliga lo staff tecnico a valutare attentamente le alternative, soprattutto in difesa e a centrocampo, per garantire la massima competitività in campo.

Verona: probabili formazioni e giocatori a rischio squalifica

Le ultime indicazioni suggeriscono che il Verona potrebbe scendere in campo con Montipò tra i pali. La linea difensiva dovrebbe essere composta da Nelsson, Edmundsson e Valentini. Sulle fasce, il ballottaggio tra Bradaric e Frese determinerà chi occuperà la posizione. A centrocampo, dovrebbero agire Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini e Bernede, con Suslov alle spalle dell'unica punta Bowie. Tra gli assenti confermati figurano Serdar, Mosquera, Orban, Niasse e Bella-Kotchap, mentre la presenza di Oyegoke rimane in forte dubbio.

È importante segnalare la presenza di diversi diffidati tra le fila gialloblù, un fattore che potrebbe influenzare le scelte in vista delle ultime giornate di campionato.

Tra i giocatori a rischio squalifica figurano Orban, Nelsson, Akpa Akpro, Al-Musrati e Gagliardini. La gestione di questi elementi sarà cruciale per lo staff tecnico veronese, che dovrà bilanciare la necessità di schierare la migliore formazione possibile con il rischio di perdere giocatori chiave per i prossimi impegni.