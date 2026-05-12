La finale di Coppa Italia è stata elogiata da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, come un evento di grande valore che suscita ammirazione e invidia all'estero. Questa dichiarazione è giunta in occasione dell'arrivo del prestigioso trofeo alla stazione Termini di Roma, un momento celebrativo arricchito dalla presenza di illustri ambassador del calcio italiano. Tra le leggende figuravano Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Leonardo Bonucci, Fabio Capello e Gianluca Zambrotta, a testimonianza dell'importanza e del richiamo della competizione.

Il prestigio di un evento internazionale

Simonelli ha evidenziato l'onore di essere affiancati da campioni che hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio italiano. Ha espresso l'auspicio che il futuro possa portare alla ribalta nuovi talenti di pari livello, capaci di mantenere alto il prestigio sportivo nazionale. Il presidente ha inoltre ribadito che la finale di Coppa Italia si è ormai affermata come un appuntamento di risonanza globale, posizionandosi al pari dei maggiori eventi sportivi internazionali per importanza e visibilità.

Innovazione tecnologica e spirito di coesione

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha illustrato gli sforzi per rendere la finale un'esperienza sempre più coinvolgente e all'avanguardia.

Ha menzionato l'introduzione di telecamere innovative, mai impiegate prima nel contesto calcistico, per offrire una prospettiva inedita agli spettatori. De Siervo ha poi posto l'accento sul progetto del treno Frecciarossa, divenuto un elemento distintivo e atteso della finale di Coppa Italia. Questa iniziativa, ha spiegato, è nata dalla volontà di promuovere la coesione nazionale, unendo idealmente un Paese che, talvolta, tende a frammentarsi per futili motivi.

I dettagli della prossima finale

La finale di Coppa Italia 2025/2026 vedrà affrontarsi Lazio e Inter. L'attesissimo incontro si disputerà mercoledì 13 maggio, con fischio d'inizio alle ore 21, nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

L'evento sportivo sarà preceduto da un ricco programma di attività ufficiali. Tra queste, spiccano la tradizionale visita delle squadre al Quirinale e la solenne cerimonia di esecuzione dell'Inno di Mameli, affidata al cantautore Nek, che si esibirà accompagnato dalla prestigiosa Banda Musicale della Guardia di Finanza, aggiungendo un tocco di solennità e spettacolo.