Il Sorrento Calcio si appresta a disputare la stagione 2026/2027 di Serie C con le proprie gare casalinghe allo stadio Donato Curcio di Picerno. L'Az Picerno ha ufficialmente comunicato di aver accolto la richiesta del club rossonero, formalizzata nell'ambito della documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato. La società rossoblù ha confermato la piena disponibilità all'utilizzo dell'impianto, offrendo un supporto logistico e organizzativo. Questa scelta si rende necessaria a causa della perdurante indisponibilità dello stadio Italia di Sorrento, in attesa dei lavori di ristrutturazione.

Il direttore generale dell’Az Picerno, Vincenzo Greco, ha espresso un caloroso benvenuto al Sorrento Calcio. «A nome dell’Az Picerno – ha dichiarato Greco – desidero rivolgere il più sincero benvenuto al Sorrento Calcio. Siamo lieti di poter mettere a disposizione il nostro stadio e la nostra organizzazione per consentire alla società rossonera di affrontare al meglio la prossima stagione sportiva. Auspichiamo che il Donato Curcio possa rappresentare una casa accogliente per il Sorrento e per i suoi tifosi, in attesa del ritorno nella propria città. Alla società, alla dirigenza, allo staff e ai calciatori rivolgo il più caloroso augurio per il campionato che sta per iniziare.»

Il Quarto Anno Lontano da Casa per il Sorrento

Per il Sorrento Calcio, la stagione 2026/2027 segna il quarto anno consecutivo in cui la squadra è costretta a disputare le proprie partite interne lontano dallo stadio Italia di Sorrento, ancora indisponibile.

Nelle tre stagioni precedenti, il club rossonero aveva individuato lo stadio Viviani di Potenza come sede delle proprie gare casalinghe. Ora, per il prossimo campionato, la scelta è ricaduta sullo stadio Donato Curcio di Picerno.

L'amministratore delegato del Sorrento, Benito Starace, ha sottolineato con fermezza che questa sarà l'ultima iscrizione del club in Serie C con la modalità "fuori sede". Starace ha dichiarato: «Sorrento merita uno stadio, il Sorrento Calcio merita una casa. Noi abbiamo compiuto l’ennesimo miracolo, adesso tocca alle Istituzioni fare qualcosa di assolutamente normale: riportare il Sorrento a Sorrento.»

Ringraziamenti e Prospettive Future

La società rossonera ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le figure e gli enti che hanno reso possibile questa soluzione temporanea.

I ringraziamenti sono stati rivolti al Prefetto, al Questore e alle autorità di pubblica sicurezza della provincia di Potenza, alla società Az Picerno, al sindaco di Picerno, alla dirigente del Comune di Sorrento, architetto Genoveffa Acampora, alla ditta Edil Ferro e all'ATI incaricata dei lavori di ristrutturazione dello stadio Italia. L'obiettivo primario del Sorrento Calcio rimane il ritorno a giocare nella propria città non appena i lavori di adeguamento dell'impianto cittadino saranno completati, garantendo così una casa definitiva alla squadra e ai suoi tifosi.