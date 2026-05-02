L'Udinese ha conquistato una vittoria per due a zero contro il Torino in una partita dal profondo significato, disputata allo stadio Friuli. L'incontro ha coinciso con le importanti commemorazioni per il cinquantesimo anniversario del terremoto che devastò la regione. I friulani hanno sbloccato il risultato nel recupero del primo tempo grazie a Ehizibue, che ha insaccato con prontezza al termine di un'azione concitata nell'area granata. Nella ripresa, al 51', Kristensen ha sigillato il successo con un imperioso colpo di testa su calcio d'angolo battuto da Miller, fissando il punteggio sul definitivo 2-0.

Il Torino ha mostrato difficoltà nel reagire e nel creare pericoli, mentre l'Udinese ha continuato a rendersi minacciosa con le iniziative di Zaniolo. Il direttore di gara Mucera ha sancito la fine dell'incontro senza ulteriori variazioni, consegnando ai bianconeri una vittoria che assume un valore significativo sia per il morale che per la classifica.

La vigilia e le assenze chiave

Alla vigilia della sfida, il tecnico del Torino, Roberto D’Aversa, aveva evidenziato l'importanza di concludere positivamente la stagione: “Abbiamo l’obiettivo di finire la stagione nel migliore dei modi, magari prendendoci la parte sinistra della classifica: ragioniamo gara per gara, se battiamo l’Udinese li agganciamo”.

D’Aversa aveva anche aggiornato sulla situazione degli indisponibili, confermando le assenze di Adams e Pedersen, già fermi contro l'Inter, e annunciando che anche Ismajli e Zapata non sarebbero stati della partita.

Sul fronte Udinese, l'allenatore Kosta Runjaic aveva analizzato la crescita degli avversari e le problematiche legate alle proprie defezioni: “Giochiamo contro una squadra che ha trovato una buona media punti da quando ha cambiato guida tecnica, con il subentro di D’Aversa: hanno giocatori di qualità, mi aspetto una gara incentrata sui duelli. Effettueranno ancora più pressing rispetto alla Lazio, vediamo cosa siamo in grado di fare contro un altro avversario in forma”. Runjaic aveva inoltre confermato l'assenza di Davis e Piotrowski, mentre aveva espresso una flebile speranza di recupero per Ekkelenkamp e Karlstrom.

Maglie speciali e tributi alla memoria

La partita è stata un momento centrale delle celebrazioni per il 50° anniversario del sisma del 1976. L'Udinese aveva invitato i propri tifosi a raggiungere lo stadio entro le 14:20 per partecipare alle attività commemorative in ricordo delle vittime. Per l'occasione, è stato osservato un commosso minuto di silenzio e i giocatori bianconeri sono scesi in campo con una maglia celebrativa. Su di essa spiccava la scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, un potente messaggio che ha voluto ribadire il profondo legame tra la squadra e un territorio rinato dopo la tragedia.

Anche il Torino ha partecipato al tributo alla memoria, indossando una maglia speciale dedicata alla leggendaria squadra degli "Invincibili".

Questo gesto ha richiamato la storica e tragica scomparsa del Grande Torino a Superga, in un altro fatale mese di maggio del 1949. L'incontro, pertanto, ha trascenduto il mero risultato sportivo, trasformandosi in un'occasione di profonda riflessione e di rafforzamento dell'identità per entrambe le tifoserie, unendo il ricordo di due eventi che hanno segnato la storia sportiva e civile italiana.