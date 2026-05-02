Il Lecce ha conquistato una vittoria cruciale in trasferta contro il Pisa (2-1) nell’anticipo della trentacinquesima giornata di Serie A. Il risultato ha sancito la retrocessione matematica dei nerazzurri in Serie B, destino condiviso dal Verona, nella serie cadetta prima di giocare contro la Juventus.

La partita si è sbloccata nel secondo tempo. Al 52’, Banda ha portato in vantaggio il Lecce con un diagonale mancino, su assist di Cheddira. Immediata la reazione del Pisa: al 56’, Leris ha pareggiato. Il gol decisivo è arrivato al 65’, quando Pierotti ha condotto un contropiede servendo Cheddira, che ha segnato il 2-1 finale.

La cronaca del match

Il primo tempo ha visto ritmi blandi e poche occasioni. Il Lecce si è reso pericoloso al 4’ con Banda (tiro parato da Semper). Il Pisa ha risposto al 13’ con una punizione di Aebischer deviata da Falcone e, poco dopo, con un errore di Stojilković sotto porta. Al 23’ Akinsanmiro ha rischiato l’autorete, costringendo Semper a un intervento in extremis.

Nella ripresa, dopo un tentativo di Stojilković respinto da Falcone, il Lecce ha trovato il vantaggio con Banda. Il Pisa ha pareggiato con Leris, ma i salentini hanno reagito siglando il gol vittoria con Cheddira, servito da Pierotti dopo una lunga cavalcata. Nel finale, un gol annullato a Camarda per fuorigioco ha negato il tris; il Lecceha poi gestito il risultato.

Le implicazioni in classifica

Il successo permette al Lecce di consolidare la propria posizione nella corsa salvezza, portando a quattro punti il vantaggio sulla Cremonese. Per il Pisa, invece, questa è la ventunesima sconfitta stagionale e la matematica retrocessione in Serie B. Una stagione fallimentare, segnata da tensioni dirigenziali e dall’esonero del DS Davide Vaira, deciso dal patron Alexander Knaster contro la volontà del DG Giovanni Corrado. La vittoria dei salentini ha determinato anche la retrocessione del Verona, nella serie cadetta prima di affrontare la Juventus.

Al triplice fischio, il Lecce ha festeggiato la permanenza in Serie A con i mille tifosi nel settore ospiti, mentre il Pisa ha dovuto affrontare la dura realtà della discesa in Serie B.