Il Torino si prepara ad affrontare il Cagliari in trasferta, ma dovrà fare a meno di un elemento fondamentale: Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano è infatti squalificato e non sarà disponibile per l'importante sfida. Per sostituirlo, il tecnico D’Aversa sta valutando diverse opzioni, con Cesare Casadei che emerge come il principale candidato per una maglia da titolare in mediana, affiancando Ilkhan. Sulle corsie laterali, la scelta dovrebbe ricadere su Pedersen e Obrador, garantendo spinta e copertura.

L'assenza di Gineitis è stata confermata durante la seduta di allenamento al Filadelfia, un'ulteriore conferma della necessità di riorganizzare il centrocampo.

Anche in difesa, la squadra granata dovrà fare a meno di Ismajli, ancora alle prese con il recupero e in vista del prossimo derby contro la Juventus. Davanti al portiere Paleari, il reparto arretrato dovrebbe essere composto dal terzetto Marianucci, Coco ed Ebosse, una linea solida e collaudata. Per l'attacco, D'Aversa sembra orientato a schierare il tandem offensivo formato da Simeone e Zapata, due punte di peso, con Vlasic a supporto sulla trequarti, pronto a innescare le azioni offensive e a rifinire.

Le scelte tattiche di D'Aversa per Cagliari

La probabile formazione che il Torino schiererà contro il Cagliari riflette un attento equilibrio tra l'esperienza dei veterani e la freschezza dei giovani talenti.

L'inserimento di Casadei, giovane e promettente centrocampista, potrebbe rappresentare una novità significativa nel cuore del campo, offrendo dinamismo e capacità di interdizione al fianco di Ilkhan. Le fasce laterali vedranno l'impiego di Pedersen e Obrador, due elementi capaci di garantire sia la fase difensiva che quella di spinta offensiva. In avanti, la coppia d'attacco composta da Simeone e Zapata promette fisicità e pericolosità in area di rigore, mentre Vlasic avrà il compito di agire tra le linee, creando superiorità numerica e fornendo assist preziosi ai compagni.

Dettagli sulla formazione granata

Le indicazioni emerse dagli allenamenti confermano la squalifica di Gineitis per la partita di domenica 17 maggio, che si disputerà allo stadio Unipol Domus.

Di conseguenza, Casadei è effettivamente il principale candidato per una maglia da titolare nel centrocampo granata. La formazione ipotizzata per la sfida contro il Cagliari vede dunque Pedersen, Ilkhan e Obrador comporre la linea mediana, mentre in attacco il tecnico D'Aversa si affiderà al collaudato tandem Simeone-Zapata, con l'obiettivo di massimizzare la potenza offensiva della squadra.