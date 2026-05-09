Il tecnico del Torino, Roberto D'Aversa, ha manifestato grande soddisfazione per la vittoria in rimonta per due a uno contro il Sassuolo, evidenziando lo spirito di squadra che ha permesso ai granata di conquistare tre punti cruciali. Al fischio finale, D'Aversa ha dichiarato: "Siamo il Toro, vogliamo portare la squadra nella miglior posizione possibile: mi tengo l'abbraccio finale perché significa che stiamo lavorando da squadra". L'allenatore ha sottolineato l'impatto decisivo dei cambi effettuati durante la gara, aggiungendo: "Siamo riusciti a ribaltarla anche grazie ai cambi, è stato un peccato chiudere sullo 0-0 il primo tempo perché con un po' di malizia in più avremmo potuto sbloccarla noi e devo dire che questa è davvero la vittoria del gruppo".

La sfida si è disputata allo stadio Grande Torino, dove si sono registrati ancora una volta numerosi seggiolini vuoti a causa dello sciopero del tifo. D'Aversa ha espresso il suo rammarico: "Ci dispiace perché avrebbero visto cose importanti e si sarebbero divertiti, ma i ragazzi sono stati bravi a uscire da questa situazione: ho accettato i quattro mesi di contratto perché credevo in questa squadra, alla domanda sul futuro rispondo che ora vado a casa soddisfatto per questa vittoria".

I protagonisti della rimonta: Simeone e Pedersen

Tra i principali artefici della serata spicca Giovanni Simeone, autore del gol del pareggio e a segno per la quinta gara casalinga consecutiva. L'attaccante argentino ha affermato: "Affronteremo le partite con grande carica come abbiamo fatto fin qui perché vogliamo chiudere al meglio e sono contento per Pedersen: il mister vuole sempre che i quinti arrivino in area per segnare, speriamo sia il primo di tanti altri".

Marcus Holmgren Pedersen, che ha siglato la rete della vittoria, ha condiviso le sue emozioni: "Non posso descriverla, sono davvero contento di essere tornato così dopo un infortunio e tante altre volte ho avuto sfortuna, finalmente è arrivato questo primo gol".

Il Sassuolo era passato in vantaggio con Kristian Thorstvedt all'inizio del secondo tempo, al 51° minuto, ma la reazione del Torino è stata veemente e immediata. Giovanni Simeone ha ristabilito la parità al 66° minuto con un preciso colpo di testa su cross profondo di Ebosse. Solo quattro minuti più tardi, al 70°, Marcus Holmgren Pedersen ha scritto il suo nome nel tabellino dei marcatori, realizzando il suo primo gol in Serie A alla sua 84ª presenza, su assist di Zapata, completando così la rimonta e fissando il risultato finale sul 2-1 per i granata.

La classifica e il contesto della gara

Grazie a questo successo, il Torino sale al dodicesimo posto in classifica, mentre il Sassuolo mantiene la decima posizione. La gara è stata caratterizzata da un primo tempo equilibrato, conclusosi a reti inviolate, seguito da una ripresa ricca di emozioni e colpi di scena. La rimonta granata, sapientemente orchestrata dalle scelte tattiche di mister D'Aversa e dalla grande determinazione dei suoi giocatori, conferma la volontà della squadra di chiudere la stagione nel miglior modo possibile.

Il successo ottenuto contro il Sassuolo rappresenta un segnale significativo per l'intero gruppo, che ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà e di trovare nuove motivazioni anche in un contesto reso peculiare dall'assenza del tifo organizzato.

La brillante prestazione di Giovanni Simeone e il primo gol in Serie A di Marcus Holmgren Pedersen sono elementi che rafforzano ulteriormente la fiducia all'interno dell'ambiente granata in vista delle prossime e decisive sfide.