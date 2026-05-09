Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A, conquistando la promozione diretta al termine della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B. Dopo due stagioni nel torneo cadetto, la squadra ciociara ha centrato l'obiettivo battendo il Mantova con un netto 5-0. Le reti sono state siglate nel primo tempo da Calò su rigore e da un'autorete di Castellini, mentre nella ripresa hanno completato il tabellino Ghedjemis, Raimondo e Koutsoupias. Il Frosinone si unisce così al Venezia, già promosso una settimana fa e capolista con 82 punti dopo aver superato il Palermo per 2-0.

Il Monza, invece, dovrà affrontare i playoff per tentare la scalata alla massima serie, dopo aver pareggiato 2-2 con l'Empoli, squadra che, insieme all'Entella, ha ottenuto la salvezza. Si contenderanno la promozione attraverso gli spareggi anche Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Sul fronte delle retrocessioni, scendono in Serie C la Reggiana, nonostante la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria, il Pescara e lo Spezia, che nell'ultimo turno si sono affrontate pareggiando 1-1.

Tensione a Pescara: contestazioni dopo la retrocessione

La retrocessione del Pescara in Serie C è stata segnata da momenti di forte tensione all'esterno dello stadio Adriatico. Al 91° minuto, sono stati lanciati fumogeni e petardi, mentre all'interno dell'impianto la curva nord ha manifestato il proprio dissenso con cori contro il presidente Daniele Sebastiani.

Fischi sono stati indirizzati anche a Lorenzo Insigne, ritenuto dalla tifoseria responsabile di non aver calciato un rigore decisivo nella precedente gara salvezza contro il Padova. La partita si è conclusa con una generale contestazione rivolta a squadra, tecnico e società. A soli undici mesi dalla memorabile finale che aveva riportato il Pescara in Serie B, i biancazzurri salutano nuovamente la categoria cadetta, lasciando delusi i dodicimila tifosi che speravano in un miracolo sportivo.

Playoff e Playout: il quadro completo della Serie B

Il Bari, grazie al successo per 3-2 sul campo del Catanzaro, ha conquistato il diritto di disputare i playout. La squadra pugliese affronterà il Sudtirol in una sfida decisiva che decreterà l'ultima retrocessa in Serie C.

La Lega Serie B ha già ufficializzato le date degli spareggi: le gare di andata si terranno il 15 maggio e quelle di ritorno il 22 maggio, entrambe con fischio d'inizio alle ore 20:00. Lo Spezia, che ha concluso la stagione con 34 punti, al pari di Pescara e Reggiana, non è riuscito a evitare la retrocessione nello scontro diretto. La Sampdoria, invece, ha matematicamente assicurato la propria permanenza in Serie B e, pur con una remota possibilità di accedere ai playoff, ha chiuso il campionato senza rischi. Mister Attilio Lombardo aveva espresso la determinazione della sua squadra prima dell'ultima giornata: "La Reggiana, se ha una speranza, è logico che se la giocherà al 100%. Però abbiamo anche noi una speranza: credo che sarà una partita aperta a ogni risultato. Mai dire mai: me la voglio giocare a tutti gli effetti".