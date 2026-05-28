Si chiude ufficialmente l'avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Dopo due stagioni intense e ricche di successi, il club rossoblù e l'allenatore hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. La società ha comunicato la separazione, specificando che Italiano stesso ha espresso la volontà di «ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura». Il Bologna FC 1909 ha colto l'occasione per ringraziare Vincenzo Italiano e il suo staff per la passione e la dedizione dimostrate in questi anni, che resteranno un capitolo significativo nella storia del club.

Il biennio di successi sotto la guida di Italiano

Vincenzo Italiano è approdato sulla panchina del Bologna nell’estate del 2024, inaugurando un biennio che ha portato la squadra a risultati di grande rilievo. Il momento più alto della sua gestione è coinciso con la storica conquista della Coppa Italia, avvenuta il 14 maggio 2025. In quell'occasione, il Bologna ha trionfato battendo il Milan in finale, un successo che ha permesso al club di riportare il prestigioso trofeo in bacheca dopo ben cinquantuno anni di attesa.

La stagione appena conclusa ha visto il Bologna protagonista su più fronti: la squadra ha raggiunto la finale di Supercoppa Italiana, dove è stata sconfitta dal Napoli, e si è spinta fino ai quarti di finale di Europa League, dimostrando una notevole competitività a livello internazionale.

In campionato, il club ha chiuso la Serie A all’ottavo posto, consolidando la sua posizione tra le squadre più interessanti del panorama calcistico italiano.

L'incontro decisivo a Casteldebole

La decisione di interrompere il rapporto tra il Bologna e Vincenzo Italiano è maturata nel corso di un incontro cruciale svoltosi la mattina del 28 maggio presso la sede di Casteldebole. Al summit hanno preso parte figure chiave della dirigenza rossoblù: oltre a Vincenzo Italiano, erano presenti il direttore sportivo Marco Di Vaio, il presidente Joey Saputo, l'amministratore delegato Claudio Fenici e il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori. L'incontro, iniziato intorno alle ore 9:30, ha portato alla definizione della risoluzione consensuale del contratto, sancendo la fine del percorso comune.

Il club ha ribadito i migliori auguri a Italiano e al suo staff per il prosieguo della loro carriera professionale.

Il Bologna FC 1909: una storia arricchita

Il Bologna FC 1909, storica società calcistica italiana fondata nel 1909 e con sede nella città emiliana, disputa le proprie partite casalinghe nello stadio Renato Dall’Ara. Il club vanta un palmarès glorioso, impreziosito da sette scudetti. La recente conquista della Coppa Italia nel 2025, sotto la guida di Vincenzo Italiano, rappresenta un ulteriore tassello di prestigio in una storia già ricca di successi, confermando il valore e la tradizione di una delle squadre più blasonate d'Italia.