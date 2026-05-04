L'UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per l'attesissima partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Sarà il fischietto portoghese Joao Pinheiro a dirigere l'incontro, in programma mercoledì sera alle ore 21. Questa nomina assume particolare rilevanza considerando l'esito della gara d'andata, che ha visto il PSG imporsi con un pirotecnico 5-4, lasciando aperta ogni possibilità per il passaggio del turno. Pinheiro sarà coadiuvato da una squadra arbitrale di alto livello internazionale: gli assistenti di linea saranno i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al norvegese Espen Eskas.

La cabina di regia del VAR vedrà la presenza dell'italiano Marco Di Bello, affiancato dall'assistente VAR Tiago Martins.

L'esperienza internazionale di Joao Pinheiro per una sfida decisiva

La scelta di una squadra arbitrale di comprovata esperienza è stata confermata dall'UEFA per garantire la massima regolarità e correttezza in una sfida che deciderà l'accesso alla finale. Il trentottenne Joao Pinheiro, di nazionalità portoghese, vanta un curriculum internazionale consolidato, avendo già diretto ben sei incontri di Champions League in questa stagione, dimostrando costantemente la sua competenza e la capacità di gestire la pressione sui più prestigiosi palcoscenici calcistici europei. La sua esperienza non si limita a questa edizione del torneo: in passato, Pinheiro ha avuto l'onore di dirigere la finale di Supercoppa Europea, un match che vide il PSG trionfare sul Tottenham.

Il fischietto lusitano ha inoltre precedenti positivi con il Bayern Monaco, avendo arbitrato due vittorie dei bavaresi nella massima competizione continentale, una contro lo Slovan Bratislava e un'altra contro il PSV Eindhoven. La sua versatilità e profonda conoscenza del calcio europeo sono ulteriormente testimoniate dall'attività in altre competizioni UEFA, dove ha diretto incontri che hanno coinvolto altre formazioni francesi come Strasburgo nei quarti di finale di Conference League e Marsiglia durante la fase a gironi della Champions League. Questi precedenti confermano la sua familiarità con le squadre e le dinamiche del calcio d'élite, rendendolo una scelta ideale per un incontro di tale calibro.

Le designazioni per l'altra semifinale di Champions League

Parallelamente alla sfida cruciale tra Bayern Monaco e PSG, l'UEFA ha provveduto anche alla designazione arbitrale per l'altra semifinale di Champions League, che vedrà contrapporsi Arsenal e Atletico Madrid. Per questo importante incontro, la direzione di gara è stata affidata al tedesco Daniel Siebert. Le scelte operate dalla massima organizzazione calcistica europea per queste sfide decisive della stagione ribadiscono l'impegno costante nel garantire i più elevati standard di qualità e la massima imparzialità. La presenza di arbitri di riconosciuta competenza come Pinheiro e Siebert testimonia la volontà dell'UEFA di affidare incontri di tale importanza a professionisti di comprovata affidabilità, assicurando così la credibilità e l'integrità delle competizioni continentali.