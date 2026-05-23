Paolo Vanoli, attuale tecnico della Fiorentina, ha espresso con chiarezza il suo profondo desiderio di ottenere la riconferma sulla panchina viola. L'allenatore ha sottolineato l'importanza di essere valutato esclusivamente per i risultati conseguiti e per il lavoro svolto, piuttosto che per un senso di riconoscenza. Le sue parole, pronunciate in un momento cruciale per la pianificazione del futuro della squadra dopo un'intensa stagione, riflettono una visione pragmatica e orientata alla performance.

“Voglio essere riconfermato per i risultati, non per riconoscenza”, ha dichiarato Vanoli, evidenziando la sua ambizione.

L'obiettivo primario del tecnico è quello di costruire una Fiorentina competitiva, capace di affrontare le sfide della prossima stagione con rinnovato slancio e determinazione. “Voglio costruire una grande Fiorentina”, ha ribadito, sottolineando la volontà di lavorare su basi solide e di puntare su un gruppo di giocatori altamente motivati. Vanoli ha inoltre enfatizzato la necessità di una programmazione attenta e di una visione condivisa con la società, elementi ritenuti indispensabili per il raggiungimento di traguardi significativi e duraturi.

Il futuro della Fiorentina sotto la guida di Vanoli

Nel corso delle sue dichiarazioni, l'allenatore ha ribadito con forza che la sua riconferma deve essere il frutto di un percorso di crescita costante e di risultati tangibili sul campo.

Ha messo in luce come la squadra abbia già dimostrato un notevole carattere e determinazione, qualità che egli considera fondamentali per forgiare un gruppo vincente. “La squadra ha mostrato carattere e determinazione”, ha affermato Vanoli, aggiungendo che il lavoro quotidiano, l'impegno costante e la coesione all'interno del gruppo rappresentano le fondamenta di ogni successo sportivo.

Il tecnico ha altresì richiamato l'attenzione sulla necessità di mantenere sempre alta la concentrazione, evitando di accontentarsi dei traguardi già raggiunti e puntando invece a un miglioramento continuo. In quest'ottica, Vanoli ha rivolto un appello all'intero ambiente viola, invitandolo a rimanere unito e a sostenere con entusiasmo il progetto tecnico in vista delle prossime sfide che attendono il club.

Prospettive di mercato e ambizioni viola

Guardando alle prospettive future, Vanoli ha manifestato l'intenzione di plasmare una squadra ambiziosa, pronta a competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo. Ha specificato l'esigenza di rafforzare la rosa con innesti mirati, puntando su giocatori in grado di fare la differenza e di elevare la qualità complessiva del collettivo. Tra i nomi che sono stati accostati alla Fiorentina, quello di Gudmundsson ha suscitato particolare interesse. Tuttavia, l'allenatore ha preferito mantenere un profilo basso riguardo a trattative specifiche, ribadendo la centralità del progetto collettivo rispetto ai singoli calciatori.

La dirigenza viola, in linea con le dichiarazioni di Vanoli, sembra condividere pienamente la direzione tracciata dal tecnico e si prepara a fornirgli il supporto necessario nelle scelte di mercato.

L'obiettivo dichiarato della società è quello di riportare la Fiorentina a competere stabilmente nelle posizioni di vertice, costruendo una squadra solida e affidandosi a una guida tecnica determinata e profondamente ambiziosa.