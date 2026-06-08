Il Torino ha ufficialmente annunciato l'affidamento della guida tecnica della propria prima squadra a Ignazio Abate. La notizia, comunicata l'8 giugno 2026, segna un momento importante per la società granata, che ha individuato nell'ex allenatore della Primavera del Milan il profilo ideale per la panchina. Per Abate è stato predisposto un contratto biennale, che lo legherà al club piemontese fino al termine della stagione 2027/2028.

Ignazio Abate alla guida tecnica del Torino: la prima esperienza in Serie A

Con questa nomina, Ignazio Abate si appresta a intraprendere la sua prima avventura da allenatore nel massimo campionato italiano, la Serie A.

Dopo aver maturato una significativa esperienza alla guida della formazione Primavera del Milan, dove ha dimostrato notevoli capacità nella gestione e nella crescita dei giovani talenti, Abate è ora chiamato a replicare questo successo a livello professionistico. La scelta del Torino di puntare su una soluzione giovane e dinamica riflette la volontà del club di investire in un tecnico che ha già provato la sua abilità nello sviluppo dei calciatori, un aspetto cruciale per il futuro della squadra e un chiaro segnale di fiducia da parte della dirigenza granata. Il contratto di due anni sottolinea l'aspettativa che il nuovo tecnico possa guidare la squadra con visione e determinazione nelle prossime due stagioni sportive, puntando a traguardi significativi e a consolidare la posizione del Torino nel panorama calcistico nazionale.

Il percorso di Abate e le motivazioni della scelta granata

La decisione di affidare la panchina a Ignazio Abate è il frutto di un'attenta valutazione condotta dal Torino nel corso dell'ultima stagione, durante la quale sono stati esaminati diversi profili per la guida tecnica. Abate, la cui carriera calcistica lo ha visto crescere e affermarsi nel Milan, e che ha poi proseguito il suo percorso nel mondo del calcio come allenatore delle giovanili rossonere, è stato identificato come il candidato più adatto per inaugurare un nuovo ciclo. La sua profonda conoscenza del calcio giovanile e la sua esperienza diretta con i meccanismi di crescita dei talenti sono state considerate qualità determinanti per il club granata, che vanta una lunga e prestigiosa tradizione nel campionato di Serie A.

Il Torino intende così scommettere su un allenatore emergente con un duplice obiettivo: da un lato, valorizzare i giovani calciatori già presenti in rosa, offrendo loro un percorso di crescita e integrazione nella prima squadra; dall'altro, assicurare continuità al progetto tecnico complessivo della società, costruendo una squadra solida e competitiva per il futuro. Questa strategia mira a coniugare l'esperienza dei giocatori più affermati con il potenziale dei talenti emergenti, sotto la guida di un tecnico che incarna questa visione.