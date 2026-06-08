Il centrocampista danese Christian Eriksen ha voluto rassicurare i suoi sostenitori e il pubblico dopo il malore accusato in campo durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina. L'episodio, che ha richiamato alla mente il precedente del 2021, ha spinto il calciatore a comunicare la sua attuale condizione di salute, sottolineando una situazione differente e il suo buon stato.

Attraverso un post sui social, Eriksen ha dichiarato: 'Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021'.

Il calciatore ha poi aggiunto: 'Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Grazie alla competenza dei medici, il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto, tutelandomi quando ne ho avuto bisogno'. Il suo pensiero è ora rivolto al futuro: 'Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli'.

Il ruolo del defibrillatore sottocutaneo

La vicenda ha riportato l'attenzione sull'importanza dei dispositivi medici per la tutela degli atleti. Eriksen ha sottolineato come il defibrillatore cardiaco sottocutaneo abbia svolto un ruolo fondamentale nel proteggerlo durante il malore. 'Ha funzionato perfettamente proteggendomi quando ne avevo bisogno', ha dichiarato il giocatore, evidenziando la sicurezza offerta da questi strumenti in situazioni di emergenza.

Obiettivi futuri e famiglia

Guardando avanti, Christian Eriksen ha espresso la volontà di concentrarsi sulla guarigione e sulla famiglia. Il centrocampista danese ha ribadito che il suo obiettivo principale è recuperare completamente, trascorrere del tempo con i suoi cari e godersi momenti di serenità, tra cui le vacanze e il gioco con i figli. Il suo messaggio si è concluso con un sentito ringraziamento allo staff medico e a tutti coloro che lo hanno supportato nel corso degli anni.