La Sampdoria ha ufficializzato la nomina di Bernardo Corradi come nuovo allenatore responsabile della prima squadra. L'incarico, affidato all'ex attaccante, lo legherà al club blucerchiato per la stagione calcistica 2026-2027, con un'opzione per un'ulteriore annata basata sui risultati. Nato a Siena il 30 marzo 1976, Corradi porta con sé una significativa esperienza maturata sia sui campi da gioco sia in panchina, avendo ricoperto ruoli da calciatore di livello internazionale e tecnico delle Nazionali giovanili azzurre.

La sua carriera da calciatore lo ha visto vestire maglie prestigiose in Italia e all'estero, tra cui quelle di Chievo Verona, Lazio, Valencia, Manchester City, Parma e Reggina.

Con la Nazionale italiana, ha collezionato tredici presenze e segnato due reti. Dopo il ritiro dal calcio giocato, Corradi ha intrapreso il percorso tecnico all’interno della FIGC, dove ha ricoperto ruoli di assistente e, successivamente, di responsabile delle Nazionali giovanili, guidando le selezioni dall'Under 16 all'Under 20. Il suo operato è stato fondamentale per la crescita di numerosi talenti del calcio italiano.

Il percorso tecnico: dalla FIGC al Milan, fino alla Sampdoria

Nel corso della stagione 2025/26, Corradi ha fatto parte dello staff tecnico del Milan, collaborando con Massimiliano Allegri. La risoluzione del suo rapporto con il club rossonero è avvenuta nella mattinata di giovedì 25 giugno 2026.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, Corradi ha formalizzato il suo impegno con la Sampdoria, firmando il contratto da remoto. Questo segna il suo primo incarico come allenatore titolare di un club.

Il direttore sportivo Americo Branco ha evidenziato l'esperienza di Corradi nel seguire e valorizzare i migliori giovani talenti italiani, un aspetto cruciale per il progetto blucerchiato. Il club ha inoltre sottolineato le qualità del nuovo tecnico, rimarcando la sua chiarezza delle idee, la profondità delle analisi e una visione forte per il futuro della squadra.

Lo staff tecnico e le prospettive future

La composizione definitiva dello staff tecnico che affiancherà Corradi è ancora in fase di definizione.

Tuttavia, tra i nomi che dovrebbero far parte del gruppo figurano Mutarelli come vice allenatore, Fiore come collaboratore, oltre a Lombardo e Vanderloock. Restano invece da definire le nomine per ruoli chiave quali il match analyst, il preparatore atletico, l’assistente e uno dei preparatori dei portieri. Con questa scelta, il club blucerchiato intende costruire un team tecnico solido e innovativo, affidando a Corradi la responsabilità di guidare la squadra verso nuovi traguardi e obiettivi ambiziosi.