Il capitano della nazionale di Capo Verde, Ryan Mendes, si trova al centro di una grave accusa di stupro. Una donna di nazionalità brasiliana ha presentato una denuncia formale in Nuova Zelanda, sostenendo che l'episodio sarebbe avvenuto durante una tournée della squadra in Oceania. La notizia, emersa in data 28 giugno 2026, ha immediatamente richiamato l'attenzione della FIFA, che ha confermato di essere “in contatto con le autorità neozelandesi”. Parallelamente, la federazione calcistica di Capo Verde avrebbe minimizzato l'accaduto, definendolo un “problema personale di Ryan”.

I dettagli della denuncia

Secondo quanto emerso, la donna brasiliana, che lavorava come interprete per la nazionale capoverdiana durante una serie di amichevoli disputate in Nuova Zelanda, ha denunciato che Mendes sarebbe entrato nella sua stanza d’albergo. L'accusa specifica che il calciatore l’avrebbe picchiata e successivamente violentata. La vicenda si sarebbe consumata ad Auckland nel marzo scorso, proprio nel periodo della tournée in Oceania. A seguito della denuncia, la polizia locale ha prontamente avviato un'indagine per accertare i fatti.

Le reazioni ufficiali

La FIFA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, affermando di essere “in contatto con le autorità neozelandesi” per seguire da vicino gli sviluppi.

L'organizzazione calcistica mondiale ha inoltre sottolineato di prendere “estremamente sul serio qualsiasi accusa di condotta inappropriata” e di disporre di “una procedura chiara per chiunque, all’interno della comunità calcistica, desideri segnalare un episodio”. La FIFA ha anche precisato che i suoi organi giudiziari indipendenti non rilasciano commenti sulle accuse o sulle indagini in corso, e che eventuali informazioni pertinenti saranno rese note a loro discrezione. D'altra parte, la federazione calcistica di Capo Verde, in una conversazione su WhatsApp, avrebbe tentato di ridimensionare la gravità della situazione, con un funzionario che avrebbe etichettato la vicenda come un semplice “problema personale di Ryan”.

Sviluppi dell'indagine e richieste

Fonti brasiliane hanno aggiunto ulteriori dettagli alla vicenda, rivelando che la donna ha inviato notifiche extragiudiziali sia alla federazione capoverdiana sia alla FIFA. In queste comunicazioni, la denunciante ha esplicitamente richiesto l’esclusione di Ryan Mendes dai prossimi Mondiali. A supporto della sua denuncia, sarebbero state allegate immagini delle lesioni riportate dalla donna, insieme a un referto medico dettagliato. La polizia di Auckland ha già acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza dell’hotel dove si sarebbe verificato l'episodio e attende ora l’esito degli esami forensi per poter proseguire e completare l’indagine in corso.