La Costa d’Avorio ha conquistato una vittoria fondamentale contro l’Ecuador nella prima giornata del Gruppo E dei Mondiali di calcio, imponendosi per 1-0. Il match è stato deciso da un gol di Amad Diallo al 90’, un risultato che proietta gli ivoriani in testa al girone. L’incontro, disputato a Filadelfia davanti a 68.274 spettatori, si è rivelato equilibrato e ricco di occasioni per entrambe le formazioni.

Il giovane attaccante del Manchester United, subentrato al 60’, ha siglato la rete decisiva con un preciso sinistro dal limite dell’area, su assist di Wilfried Singo, superando il portiere Hernán Galíndez.

La marcatura è giunta in pieno recupero, quando un pareggio sembrava ormai inevitabile. La selezione della Costa d’Avorio, guidata dal CT Emerse Faé, aveva inizialmente schierato Bazoumana Touré al posto di Diallo. L’Ecuador, sotto la guida di Sebastián Beccacece, aveva invece lasciato in panchina il difensore del Milan Pervis Estupiñán.

Una sfida intensa e ricca di occasioni

La gara è stata caratterizzata da ben tre traverse: due colpite dall’Ecuador nel primo tempo con John Yeboah e Alan Minda, e una dalla Costa d’Avorio nella ripresa con Elye Wahi. Gli ivoriani hanno dimostrato grande determinazione, orchestrando un forcing finale che ha visto Diomandé, eletto uomo partita, protagonista. Anche l’Ecuador ha sfiorato il vantaggio nella seconda frazione con un tiro di Gonzalo Plata, prontamente parato dal portiere Yahia Fofana.

Questo successo permette alla Costa d’Avorio di affiancare la Germania in vetta al Gruppo E e di compiere un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, un traguardo mai raggiunto nelle sue precedenti partecipazioni mondiali (2006, 2010, 2014). Per l’Ecuador, che mirava a estendere una lunga serie positiva, questa sconfitta interrompe un’imbattibilità di diciannove gare.

Il cammino nel Gruppo E e le prospettive future

L’Ecuador, alla sua quinta apparizione mondiale, ha visto terminare la propria imbattibilità che durava dal settembre 2024. La partita si è svolta in uno stadio gremito, con la maggioranza dei 68.274 tifosi a sostenere la squadra sudamericana. La Costa d’Avorio, invece, ha festeggiato il suo ritorno al Mondiale dopo dodici anni, mostrando solidità e capacità di incidere nei momenti cruciali. Il percorso nel Gruppo E si preannuncia ora ancora più avvincente, con gli ivoriani che ambiscono a scrivere una pagina storica per il calcio africano.