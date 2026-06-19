Il commissario tecnico del Brasile, Carlo Ancelotti, ha espresso con chiarezza la necessità per la sua squadra di migliorare le prestazioni ai Mondiali 2026. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Marocco, Ancelotti ha sottolineato che la Seleção "può e deve fare meglio" e ha annunciato l'intenzione di apportare alcune modifiche alla formazione titolare in vista della prossima sfida contro Haiti.

"Faremo qualche cambiamento, forse faremo entrare un giocatore più fresco. Dobbiamo migliorare in termini di equilibrio e qualità di gioco. Sbagliare meno passaggi.

Abbiamo la qualità per farlo, per disputare una partita divertente", ha dichiarato il tecnico italiano. Ancelotti ha inoltre ribadito la sua filosofia di trasparenza, affermando di non avere problemi a comunicare la formazione iniziale: "Il calcio non ha segreti, ma preferisco dirlo prima ai giocatori".

La Ricerca di Equilibrio e Qualità di Gioco

Riflettendo sulla gara d'esordio contro il Marocco, Ancelotti ha ammesso una certa criticità nei confronti della squadra: "La partita non è andata bene e mi rende un po' critico nei confronti della squadra, dobbiamo trovare una soluzione". Il tecnico ha precisato di non sentirsi "né deluso né soddisfatto" del risultato, riconoscendo che la partita è stata difficile e il Brasile ha mostrato limiti, ma anche la capacità di restare in gara.

Ha poi aggiunto che il gruppo ha "lavorato in questi giorni per cercare di risolvere la situazione" e si è detto fiducioso che la squadra sarà "competitiva in questo Mondiale". Per Ancelotti, il rischio maggiore sarebbe trasformare il pareggio in un problema psicologico.

Il tecnico italiano ha individuato con chiarezza i punti su cui intervenire per rendere la squadra più incisiva e più ordinata nella metà campo offensiva. Tra gli aspetti chiave da perfezionare, Ancelotti ha menzionato: "difendere in blocco basso, attaccare, sfruttare la qualità individuale, essere aggressivi in avanti, abbassare il blocco, difendere nella propria area". Un focus particolare è stato posto sull'esigenza di essere "più aggressivi ed equilibrati nella fase offensiva", un elemento cruciale per il rendimento complessivo della squadra.

Ancelotti ha anche rivolto un pensiero all'avversario, Haiti, riconoscendone le qualità e la preparazione: "Haiti è una squadra molto equilibrata, con qualità soprattutto fisica, ben organizzata e con un sistema piuttosto chiaro. Giocano un buon calcio con le caratteristiche che hanno. Dobbiamo rispettare tutti perché questo è un Mondiale e tutti sono molto motivati".

Le Critiche Accettate e le Prospettive per la Seleção

Dopo il pareggio contro il Marocco, Ancelotti ha scelto di non cercare alibi e di accettare le critiche rivolte alla squadra, in particolare per la prestazione offerta nel primo tempo, che "non ha espresso il calcio atteso". "Bisogna ascoltare le critiche. Le critiche sono giustificate nei confronti della squadra che non ha giocato bene nel primo tempo.

Ma siamo fiduciosi", ha spiegato il tecnico, sottolineando che il risultato non deve "pesare sul morale del gruppo" e deve essere visto come uno stimolo.

La Seleção, pur restando una delle squadre più attese del torneo, dovrà dimostrare una rapida crescita per confermare le aspettative. Il talento individuale non manca, ma per raggiungere gli obiettivi prefissati sarà fondamentale trovare maggiore continuità, un migliore equilibrio tattico e una "maggiore ferocia negli ultimi metri" in fase realizzativa. La squadra ha reagito e lottato fino alla fine contro il Marocco, ma ora serve un ulteriore passo in avanti.