Il Messico ha centrato un traguardo significativo, assicurandosi la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La nazionale ha conquistato il passaggio del turno grazie a una vittoria per 1-0 sulla Corea del Sud, in una partita combattuta e decisa da un episodio chiave. L'incontro, valido per il gruppo A, si è svolto a Guadalajara, davanti a un pubblico entusiasta che ha spinto la squadra di casa verso il successo.

Il gol decisivo è arrivato nei primi minuti della ripresa, al 49', per opera di Luis Romo. Il centrocampista messicano ha saputo sfruttare un'indecisione difensiva della Corea del Sud.

Nello specifico, il portiere coreano Kim Seung-Gyu ha perso il controllo del pallone a seguito di uno scontro con il compagno di squadra Lee Gi-hyuk, lasciando la porta sguarnita. Romo si è trovato il pallone tra i piedi e ha insaccato con facilità, regalando ai suoi la rete che è valsa la qualificazione.

Messico, la prima squadra a qualificarsi

Con questa vittoria, il Messico si è distinto come la prima squadra a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta del torneo. Un risultato che rappresenta un riscatto importante per la nazionale, che nell'edizione precedente era stata eliminata già nella fase a gironi. Il commissario tecnico Javier Aguirre ha espresso la sua soddisfazione al termine della gara: "Abbiamo fatto molto bene.

Non è stata una grande partita, ma il nostro avversario non ci ha permesso di fare molto. Siamo comunque riusciti a segnare su quell’errore, oltre ad avere altre due o tre occasioni".

La Corea del Sud ha cercato con insistenza il pareggio, intensificando la pressione nel finale di partita. All'87', la squadra asiatica è andata vicinissima alla rete con una doppia occasione: prima il portiere messicano Raúl Rangel ha respinto un pericoloso colpo di testa ravvicinato di Cho Gue-sung, per poi superarsi con un'altra parata decisiva su un tentativo di Yang Hyun-jun. Le prodezze di Rangel hanno permesso al Messico di mantenere la porta inviolata, sigillando così la vittoria.

Il percorso nel girone e un successo storico

Grazie a questo successo, il Messico consolida la sua posizione in testa al gruppo A con sei punti in due partite, dimostrando una notevole solidità. La squadra aveva già iniziato il torneo con una vittoria per 2-0 contro il Sudafrica, mentre la Corea del Sud aveva precedentemente battuto la Repubblica Ceca per 2-1. La classifica vede ora il Messico saldamente al comando, seguito dalla Corea del Sud e dalla Repubblica Ceca, che si contenderanno le restanti posizioni utili per il passaggio del turno.

La partita di Guadalajara è stata un evento memorabile, con lo stadio gremito da 45.522 spettatori, a testimonianza del grande entusiasmo e del supporto del pubblico di casa.

Per il Messico, questa vittoria assume un valore storico: è la prima volta che la nazionale riesce a vincere una partita dei Mondiali sul proprio territorio, al di fuori della capitale Città del Messico. La Corea del Sud, alla sua undicesima partecipazione consecutiva al Mondiale, dovrà ora giocarsi le residue speranze di qualificazione nell'ultima giornata del girone, mentre il Messico può guardare con fiducia alla fase a eliminazione diretta, forte di una squadra che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni e la spinta del suo pubblico.