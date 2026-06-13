La cantante brasiliana Anitta è stata una delle figure centrali della cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio 2026 negli Stati Uniti. L'evento si è svolto al SoFi Stadium di Inglewood, nell’area di Los Angeles, poco prima dell'incontro tra Stati Uniti e Paraguay, valido per il Gruppo D. Questa celebrazione ha rappresentato il terzo appuntamento inaugurale del torneo, seguendo quelli già tenuti in Messico e Canada, segnando così l'avvio ufficiale della competizione anche sul suolo statunitense con una serie di esibizioni musicali dedicate.

La cerimonia ha preso il via con un omaggio agli Stati Uniti, in vista del 250° anniversario dell’indipendenza del Paese, che ricorrerà proprio nel 2026.

Sul palco si sono alternati diversi artisti internazionali, tra cui Future e Tyla, offrendo uno spettacolo che ha celebrato la multiculturalità e l'importanza globale dell'evento sportivo. Successivamente, Anitta si è esibita insieme all’artista thailandese Lisa e al nigeriano Rema, interpretando il brano “Gols”, parte del repertorio ufficiale della FIFA per il Mondiale 2026. Lo spettacolo si è concluso circa un'ora prima del fischio d'inizio della partita tra Stati Uniti e Paraguay.

Un palco internazionale per la musica e lo sport

La presenza di Anitta e di altri artisti di fama mondiale ha evidenziato la dimensione globale della cerimonia, pensata per celebrare non solo il calcio ma anche le diverse culture rappresentate dai Paesi partecipanti.

L'evento ha visto le performance di Future, Tyla, Lisa e Rema, che hanno animato il pubblico presente allo stadio e gli spettatori collegati da ogni parte del mondo. L'inclusione del brano “Gols” nel repertorio ufficiale della manifestazione ha ulteriormente sottolineato la collaborazione tra artisti provenienti da continenti differenti.

La cerimonia d'apertura di Los Angeles, la terza e ultima tra quelle organizzate dalle nazioni ospitanti, ha avuto inizio alle 12:30 ora britannica (BST) presso il SoFi Stadium. Tra i protagonisti annunciati e saliti sul palco figurava anche la pop star Katy Perry, che si è esibita al fianco di Future. La partecipazione di artisti del calibro di Tyla, Lisa del gruppo K-pop Blackpink, Rema e Anitta ha confermato l'intenzione degli organizzatori di proporre uno spettacolo ricco e rappresentativo delle diverse anime musicali globali, in piena sintonia con lo spirito internazionale del torneo.