L'Atalanta ha ufficialmente definito il secondo appuntamento internazionale della sua preparazione estiva, annunciando un prestigioso test contro lo Schalke 04, una delle formazioni più blasonate del calcio tedesco. L'incontro si terrà sabato 8 agosto alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, con fischio d'inizio fissato per le ore 17. Questa importante sfida si aggiunge al già annunciato appuntamento contro il Feyenoord, un altro club di spicco del panorama europeo, in programma domenica 2 agosto alle ore 15 allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. Questi due incontri delineano un calendario di impegni internazionali di alto profilo, cruciali per la messa a punto della squadra in vista della nuova stagione.

La squadra bergamasca, ora sotto la guida del nuovo tecnico Maurizio Sarri, si appresta a inaugurare ufficialmente la stagione agonistica lunedì 6 luglio. Il raduno è fissato presso il Centro sportivo 'Bortolotti', dove i giocatori saranno sottoposti a tre giorni intensi di test medico-atletici, fondamentali per valutare la condizione fisica iniziale. A seguire, si svolgeranno le prime tre sessioni di allenamento estivo, dedicate alla ripresa dell'attività sul campo. Il vero e proprio ritiro precampionato si terrà nella medesima struttura, dal 13 al 26 luglio, un periodo cruciale per l'amalgama del gruppo, l'assimilazione dei nuovi schemi tattici e la preparazione atletica specifica.

Le sfide internazionali: un banco di prova per la nuova Atalanta di Sarri

Il calendario delle amichevoli estive dell'Atalanta prevede dunque due incontri di notevole spessore internazionale, pensati per offrire un banco di prova significativo. La prima gara vedrà i bergamaschi affrontare il Feyenoord, una formazione olandese rinomata per la sua qualità e il suo gioco dinamico, capace di mettere alla prova le prime indicazioni tattiche. Successivamente, sarà la volta dello Schalke 04, un club tedesco con una lunga e gloriosa tradizione, che offrirà un ulteriore e stimolante confronto. Entrambe le partite rappresentano un'opportunità fondamentale per mister Sarri e il suo staff per valutare la condizione fisica e tattica della rosa, oltre che per testare l'efficacia dei nuovi schemi di gioco e l'inserimento di eventuali nuovi elementi.

La scelta di avversari di tale calibro e l'anticipo del raduno testimoniano la chiara volontà della società di affrontare la stagione con la massima preparazione possibile. Il confronto con squadre internazionali di alto livello è considerato essenziale per affinare l'intesa tra i reparti, consolidare gli automatismi e sperimentare diverse soluzioni tattiche in situazioni di gioco reali, elementi indispensabili in vista degli impegni ufficiali che attendono l'Atalanta.

Il programma del precampionato e le attese per Sarri

Sebbene la nomina di Maurizio Sarri come nuovo allenatore sia stata ufficializzata, il calendario completo del ritiro estivo non è ancora stato reso noto in tutti i suoi dettagli.

Tuttavia, è atteso che il programma definitivo venga comunicato entro la fine della settimana, fornendo un quadro più completo e dettagliato delle tappe che accompagneranno la squadra verso l'inizio della stagione. La sfida contro il Feyenoord rimane il primo impegno internazionale confermato, catalizzando l'attenzione sulle scelte organizzative che definiranno la preparazione nerazzurra e le prime indicazioni sulla visione di gioco del nuovo tecnico.