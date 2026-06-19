Il Genoa ha ufficializzato l'acquisizione a titolo definitivo di Tommaso Baldanzi, che prosegue la sua avventura con il club ligure dopo il prestito di gennaio. Il centrocampista toscano ha espresso la sua grande felicità nel continuare a vestire la maglia del Grifone, dichiarando di non vedere l'ora di ricominciare. Baldanzi ha sottolineato il forte legame con la tifoseria, che lo ha fatto sentire a casa fin dal primo giorno. Ha ribadito di aver trovato nel Genoa l'ambiente giusto per la sua crescita, in costante sintonia e sinergia con i tifosi, l'allenatore e la dirigenza.

Con orgoglio, si è detto parte di questa "famiglia" rossoblù, pronto a dimostrare il suo valore.

La visione del club

Diego Lopez, chief of football del Genoa, ha espresso soddisfazione per l'operazione. Lopez ha sottolineato che le squadre competitive e ambiziose necessitano di giocatori di qualità con conoscenza del campionato. Tommaso Baldanzi, in tal senso, rappresenta l'ambizione del club di migliorare stagione dopo stagione.

Il percorso e le prospettive future

Baldanzi era arrivato a gennaio in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto, accordo ora perfezionato. Il giovane, classe 2003, ha trovato un ambiente favorevole alla sua crescita, come confermato dalle sue parole e dalla fiducia della società.

Il centrocampista toscano si mostra determinato a ripagare la fiducia e a consolidarsi nel progetto tecnico del Genoa, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della squadra.

Dettagli dell'operazione e il parere tecnico

L'operazione si è concretizzata tramite un prestito con diritto di riscatto, poi esercitato. La scelta di puntare su Baldanzi è stata supportata anche dal parere dell'allenatore Daniele De Rossi, che aveva consigliato di trattenerlo. De Rossi aveva evidenziato il valore del giocatore e la sua importanza strategica per il futuro del club.