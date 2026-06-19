Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha ufficialmente dichiarato che la città campana si posiziona tra le candidate più credibili per ospitare alcune delle prestigiose partite degli Europei di calcio del 2032. Questa affermazione giunge in un momento cruciale per la definizione degli stadi che comporranno la candidatura italiana, con Salerno che ambisce a ricoprire un ruolo di primo piano tra le sedi selezionate.

De Luca ha enfatizzato la forte posizione di Salerno, definendola "tra le candidate più credibili" per accogliere una fase della competizione continentale.

Ha inoltre sottolineato il valore strategico dello stadio Arechi, affermando con convinzione: "Abbiamo tutte le carte in regola per essere scelti". Il primo cittadino ha rimarcato l'importanza degli investimenti significativi già pianificati e in corso per l'ammodernamento e l'adeguamento dell'impianto sportivo cittadino, elementi fondamentali per soddisfare i requisiti internazionali.

Lo Stadio Arechi: un progetto di riqualificazione per Euro 2032

La proposta di candidatura di Salerno è intrinsecamente legata a un significativo intervento di riqualificazione dello stadio Arechi. Questo progetto mira a innalzare la struttura agli standard più elevati richiesti dalla UEFA per ospitare eventi calcistici di tale portata e risonanza internazionale.

Come illustrato dal sindaco, l'impianto sarà oggetto di un'ampia serie di lavori volti a migliorarne radicalmente la funzionalità, la sicurezza e l'esperienza complessiva per spettatori e atleti. Tali interventi sono pensati per rendere l'Arechi pienamente competitivo rispetto alle altre importanti strutture italiane in lizza per ospitare le gare di Euro 2032.

La candidatura di Salerno si inserisce in un più ampio quadro nazionale che vede coinvolte diverse città italiane, tutte impegnate a presentare progetti ambiziosi di rinnovamento e adeguamento dei propri stadi. De Luca ha ribadito con fermezza che "la città è pronta a fare la sua parte", evidenziando la determinazione dell'amministrazione comunale a sostenere ogni sforzo necessario per raggiungere questo ambizioso obiettivo e portare gli Europei a Salerno.

Salerno nella lista ufficiale del Governo per Euro 2032

Conferme ufficiali hanno rivelato che lo stadio Arechi è stato formalmente inserito dal Governo italiano tra gli impianti candidati a ospitare le partite di Euro 2032. Questa struttura, che vanta già una storia di importanti eventi sportivi, sarà parte integrante di un piano nazionale di adeguamento che interesserà anche altri stadi italiani selezionati per la manifestazione. L'inclusione dell'Arechi in questa lista ufficiale rappresenta un importante riconoscimento per la città di Salerno e per il costante impegno delle istituzioni locali nel promuovere il territorio attraverso il veicolo dello sport e delle grandi manifestazioni.

La candidatura di Salerno, che gode del pieno sostegno delle autorità locali e del Governo, riafferma la chiara volontà di valorizzare il Sud Italia nel panorama calcistico internazionale.

Questo impegno non solo mira a ospitare un evento di prestigio, ma anche a offrire nuove e significative opportunità di sviluppo economico e visibilità per la città e per l'intera regione Campania, proiettandole su un palcoscenico europeo.