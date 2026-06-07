L'Italia di Silvio Baldini si appresta a scendere in campo a Creta per affrontare la Grecia in un'amichevole che segna la chiusura di una stagione internazionale complessa. La nazionale, guidata dal commissario tecnico ad interim e composta da un gruppo di giovani promettenti, è impegnata in un percorso di ricostruzione, consolidato dal recente successo di misura contro il Lussemburgo.

Alla vigilia dell'incontro, tenutosi a Heraklion, il tecnico ha delineato le sue aspettative in conferenza stampa, ponendo l'accento sulla necessità di mantenere ordine e serenità in campo.

«La mia aspettativa non è avere una squadra che si trasforma dopo tre giorni di lavoro. Voglio vederli ordinati come contro il Lussemburgo, per rappresentare la Nazionale con serenità perché in primis rappresenteranno loro stessi», ha dichiarato Baldini, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e libero da eccessive pressioni.

Fiducia nei giovani e coesione di gruppo

Baldini ha espresso profonda fiducia nei confronti dei giovani azzurri convocati, evidenziandone sia le qualità umane che quelle professionali. «Sono dei ragazzi speciali, riescono a socializzare fuori dal campo ma poi ad andare a mille in allenamento appena iniziano a lavorare. Se farete così non perderete mai, potrete accettare il risultato del campo ma senza uscirne sconfitti», ha spiegato il commissario tecnico, rimarcando come l'atteggiamento e la coesione siano elementi fondamentali per la crescita della squadra.

Il CT ha inoltre ribadito la sua richiesta ai giocatori di non lasciarsi condizionare dall'emozione o dalla pressione ambientale. «Chiederò di non farsi prendere dall’emozione e di non subire la pressione ambientale: se fanno ciò che sanno, il resto viene da solo», ha aggiunto Baldini, invitando i suoi a mantenere lucidità e concentrazione durante la gara.

Il contesto della sfida e le prospettive tecniche

Il match contro la Grecia rappresenta un'ulteriore occasione per testare la crescita dei giovani azzurri. Alcuni di loro, dopo la positiva impressione destata nella precedente uscita, potrebbero trovare spazio dal primo minuto. L'incontro, che si disputerà a Heraklion con fischio d'inizio alle 21 e sarà diretto dall'arbitro israeliano Yigal Frid, si configura come un banco di prova significativo per valutare la tenuta mentale e tattica della squadra in un ambiente estero e potenzialmente ostico.

Questa partita arriva a pochi giorni dalla vittoria contro il Lussemburgo, un risultato che ha infuso fiducia ma che non ha distolto l'attenzione dal lavoro necessario per riportare l'Italia ai livelli desiderati. Baldini, consapevole delle difficoltà di un gruppo giovane e in fase di costruzione, punta su ordine, serenità e la capacità di non farsi travolgere dalle emozioni per chiudere la stagione con un segnale positivo.