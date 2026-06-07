La Germania ha conquistato una vittoria per 2-1 contro gli Stati Uniti in un'intensa amichevole disputata a Chicago, un test cruciale per entrambe le nazionali in vista dell'imminente inizio del Mondiale. La formazione tedesca ha mostrato subito la sua efficacia in attacco, portandosi in vantaggio grazie a Kai Havertz, che ha siglato la rete dopo appena due minuti di gioco. Nonostante lo svantaggio iniziale, gli Stati Uniti, sotto la guida di Mauricio Pochettino, hanno dimostrato una reazione determinata, riuscendo a pareggiare prima dell'intervallo con Antonee Robinson, abile a concretizzare un'occasione nata da calcio d'angolo.

La partita è stata caratterizzata da un ritmo elevato e da diverse opportunità da gol per entrambe le squadre. Nella ripresa, la Germania ha trovato il gol decisivo al 12° minuto, quando Leroy Sané ha finalizzato con precisione una rapida azione offensiva, superando il portiere avversario con un diagonale potente e preciso. Tra i giocatori dei padroni di casa, si sono distinti per le loro prestazioni Weston McKennie e Christian Pulisic, quest'ultimo particolarmente attivo e ispiratore della manovra offensiva statunitense, creando diverse situazioni pericolose.

I marcatori e le azioni chiave

L'apertura delle marcature è stata opera di Kai Havertz, che ha insaccato di testa su calcio piazzato, confermando ancora una volta la sua rilevanza nello scacchiere tattico tedesco.

Il pareggio degli Stati Uniti è arrivato al 37° minuto: Antonee Robinson ha superato il portiere tedesco con una splendida volée di sinistro dal limite dell'area, conclusione scaturita da un corner battuto con maestria da Christian Pulisic. Il gol che ha sigillato la vittoria tedesca porta la firma di Leroy Sané, il quale, dopo aver ricevuto un passaggio corto da Havertz, ha calciato di prima intenzione, trovando la rete con un tiro che ha superato il portiere Matt Freese, apparentemente deviato leggermente da un difensore avversario.

Con questo successo, la Germania si presenta al Mondiale forte di una impressionante serie positiva di risultati, consolidando la propria fiducia. Gli Stati Uniti, d'altra parte, non sono riusciti a interrompere la loro serie negativa contro le formazioni europee, registrando la nona sconfitta consecutiva contro avversarie del Vecchio Continente, un dato che evidenzia una certa difficoltà in questi confronti.

Il percorso verso il Mondiale

Gli Stati Uniti, che quest'anno ospitano il Mondiale per la prima volta dal 1994, si preparano al debutto contro il Paraguay. Successivamente, affronteranno l'Australia e la Turchia nella fase a gironi, in un calendario che si preannuncia impegnativo. La Germania, invece, darà il via alla sua avventura mondiale contro Curaçao, per poi misurarsi con Costa d'Avorio ed Ecuador nel proprio gruppo. Per la nazionale americana, questa sconfitta nell'ultima amichevole pre-Mondiale rappresenta un evento che non si verificava dal 2002, mentre la Germania si avvia alla competizione con una straordinaria striscia di nove vittorie consecutive, un segnale di grande forma e preparazione.