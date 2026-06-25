La città di Bari si prepara a rendere l'ultimo, commosso saluto a Igor Protti, indimenticato attaccante biancorosso scomparso prematuramente all'età di cinquantotto anni a Cecina. Una cerimonia pubblica in suo ricordo si terrà allo stadio San Nicola giovedì 26 giugno, con inizio alle ore 19:45, offrendo a tifosi, amici e familiari l'occasione di omaggiare una delle figure più amate e rappresentative del calcio barese.

I familiari di Protti accompagneranno l'urna contenente le sue ceneri all'interno dell'impianto sportivo. L'urna sarà inizialmente collocata su un apposito palco allestito al centro del campo, per poi essere portata verso la Curva Nord, dove verrà deposta accanto alla sua storica maglia.

Successivamente, le ceneri saranno disperse in mare, in accordo con le sue ultime volontà.

L'ingresso allo stadio sarà libero e gratuito per tutti i partecipanti. I cancelli della Tribuna Est (dai numeri 13 al 17) apriranno alle ore 18:30, consentendo un accesso agevole. Le persone con disabilità, accompagnate, potranno accedere dalla porta 8 e prendere posto sulla pedana dedicata, situata sul lato ovest dello stadio. Per garantire il massimo comfort ai presenti, all'interno dell'impianto saranno operativi due punti ristoro.

Il programma della commemorazione

La serata di commemorazione sarà condotta da Michele Salomone e vedrà la partecipazione di numerose personalità legate a Igor Protti. Tra gli ospiti attesi figurano ex compagni di squadra, amici di lunga data come Sandro Tovalieri e Sabino Bartoli, e i rappresentanti degli Ultras, ai quali sarà dedicato un momento speciale per sottolineare il profondo legame con l'attaccante.

Durante la cerimonia, saranno proiettati contributi video che ripercorreranno i momenti più significativi della carriera e della vita di Protti, evocando ricordi ed emozioni.

Parallelamente alla cerimonia pubblica, alle ore 18:30 si svolgerà un momento più intimo e toccante: il sindaco di Bari, alla presenza dei familiari, scoprirà le targhe della Curva Nord, che sarà ufficialmente intitolata all'attaccante. Questa decisione, frutto della volontà condivisa dall'intera politica locale, è un chiaro segno dell'impronta indelebile lasciata da Protti nel cuore della città e dei suoi sostenitori.

Il legame indissolubile con la tifoseria barese

I gruppi Ultras della Curva Nord hanno lanciato un appello via social, invitando tutti gli sportivi baresi a partecipare numerosi a questo evento.

La loro mobilitazione evidenzia l'importanza di Protti non solo come calciatore, ma come simbolo di attaccamento e passione per la maglia biancorossa. La cerimonia non sarà solo un momento di dolore e ricordo, ma si trasformerà in un'occasione di unità e di memoria collettiva, rafforzando il legame indissolubile tra Igor Protti, la tifoseria e l'intera città di Bari. La Tribuna Est sarà destinata al pubblico generale, mentre la Tribuna Ovest accoglierà i parenti, gli amici più stretti e i giornalisti.