Il mercato estivo continua a intrecciare potenziali grandi colpo a cessioni dolorose. L'Inter potrebbe presto vedere il Real Madrid bussare alla Pinetina per Alessandro Bastoni, mentre la Juventus, il Napoli per Federico Gatti . Anche la Roma potrebbe presto trovarsi davanti a una proposta importante proveniente dall'Arabia Saudita per Matias Soulè.

Bastoni piace al Real Madrid, Gatti può riabbracciare Allegri

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il Real Madrid sarebbe pronto a tornare alla carica per Alessandro Bastoni.

Il centrale dell'Inter continua a essere considerato uno dei migliori difensori europei nel suo ruolo e le prestazioni offerte nelle ultime stagioni avrebbero ulteriormente rafforzato l'interesse della dirigenza spagnola. La valutazione fissata dai nerazzurri si aggirerebbe attorno ai 70 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile per un club come quello madrileno. A spingere per il suo arrivo ci sarebbe anche José Mourinho, indicato dalle indiscrezioni come grande estimatore del difensore italiano. L'Inter, dal canto suo, continua a considerare Bastoni un elemento centrale del progetto tecnico e non appare intenzionata a privarsene facilmente, ma davanti a offerte di livello internazionale ogni scenario potrebbe essere rivalutato.

Anche la Juventus potrebbe registrare un'uscita significativa nel reparto arretrato. Federico Gatti viene infatti indicato tra i profili sacrificabili e una proposta vicina ai 20 milioni di euro potrebbe convincere il club bianconero a sedersi al tavolo delle trattative. Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Napoli, dove Massimiliano Allegri accoglierebbe con favore il ritorno di un giocatore che conosce molto bene e che ha già allenato durante la sua esperienza torinese.

Soulé apre all'Arabia Saudita: la Roma valuta l'offerta

Se in difesa potrebbero esserci movimenti importanti, anche l'attacco della Roma rischia di essere protagonista nelle prossime giornate. Il principale candidato a lasciare Trigoria sarebbe infatti Matias Soulé, esterno offensivo argentino che starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di un trasferimento lontano dall'Europa.

Secondo le indiscrezioni, il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di approdare in Arabia Saudita, dove Al Hilal e Al Ahli sarebbero pronte a presentare offerte particolarmente rilevanti. Per la Roma si parla di una proposta vicina ai 40 milioni di euro, mentre al calciatore verrebbe garantito un contratto da circa 6 milioni di euro netti a stagione.