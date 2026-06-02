Domenico Tedesco è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha annunciato l'accordo con il tecnico calabrese, che subentra a Vincenzo Italiano e porta con sé una vasta esperienza internazionale. Tedesco ha firmato un contratto che lo legherà alla società felsinea fino al 30 giugno 2028, con un'opzione per una stagione successiva, segnando così l'inizio di una nuova e promettente fase per la squadra emiliana.

Nato a Rossano, in Calabria, nel 1985, Domenico Tedesco compirà 41 anni a settembre. La sua formazione accademica è avvenuta in Germania, dove ha conseguito una laurea in ingegneria e successivamente un master.

Nel 2013, all'età di 27 anni, ha preso la decisione di abbandonare la sua carriera nel settore automobilistico, dove si occupava dell’acustica delle automobili Mercedes per l'azienda Daimler, per dedicarsi interamente al mondo del calcio. Da quel momento, la sua ascesa nel panorama calcistico è stata costante e caratterizzata da successi significativi.

La carriera di Tedesco: un percorso internazionale tra Germania, Russia e Belgio

Il percorso di Tedesco nel calcio professionistico ha avuto inizio nei settori giovanili di club prestigiosi come Stoccarda e Hoffenheim. La sua prima opportunità come capo allenatore è arrivata nel 2017 all’Erzgebirge Aue, in serie B tedesca, dove ha dimostrato subito le sue capacità, riuscendo a conquistare una salvezza in corsa.

La stagione successiva, 2017-18, lo ha visto alla guida dello Schalke, con cui ha ottenuto un prestigioso secondo posto in Bundesliga e la conseguente qualificazione alla Champions League al primo tentativo, un risultato che ha consolidato la sua reputazione nel calcio tedesco.

La sua esperienza si è poi estesa a livello internazionale, arricchendo ulteriormente il suo bagaglio tecnico e tattico. Dal 2019 ha allenato lo Spartak Mosca in Russia, per poi fare ritorno in Germania al Lipsia, dove ha aggiunto al suo palmarès la Coppa di Germania, un trofeo importante. Tra il 2023 e il 2025, Tedesco ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della nazionale del Belgio, un'esperienza di alto profilo che ha preceduto il suo approdo al Fenerbahce, club turco con cui ha conquistato una Supercoppa, dimostrando la sua capacità di vincere anche in contesti diversi.

Le prospettive per il Bologna sotto la guida di Tedesco

L'arrivo di Domenico Tedesco al Bologna rappresenta un momento cruciale e di grande attesa per il club. La sua solida esperienza internazionale, maturata in campionati e contesti competitivi di alto livello, sia alla guida di squadre di club che di una nazionale, è considerata un fattore determinante. La sua profonda formazione tecnica e la dimostrata capacità di adattarsi a diverse realtà calcistiche e culturali sono viste come un valore aggiunto strategico per la società rossoblù. L'obiettivo primario è quello di consolidare la posizione del Bologna in Serie A, puntando a un miglioramento costante dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti e a una maggiore stabilità.

Con Tedesco al timone, il club mira a proseguire il proprio percorso di crescita, ambendo a traguardi sempre più ambiziosi e a una presenza più incisiva nel panorama calcistico italiano ed europeo, con la speranza di raggiungere nuove vette.