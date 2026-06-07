Il Brasile ha battuto l’Egitto per 2-1 a Cleveland, Ohio, nell’ultima amichevole prima dei Mondiali. La vittoria è stata però oscurata dall’infortunio del terzino della Roma, Wesley, costretto a uscire dal campo in lacrime poco dopo il quindicesimo minuto. L'episodio ha sollevato dubbi sulla sua partecipazione al torneo iridato.

Il match e l'infortunio

La partita ha visto il Brasile in vantaggio con Bruno Guimarães. L’Egitto ha pareggiato con Mostafa Ziko, approfittando di un errore difensivo. Poco dopo, Wesley ha accusato un problema muscolare all’inguine sinistro ed è stato sostituito in lacrime.

La sua uscita ha generato preoccupazione per le sue condizioni e per il recupero in tempo per i Mondiali.

Ancelotti e il finale della gara

Carlo Ancelotti ha commentato con cautela: “Dobbiamo aspettare gli esami e la diagnosi. Penso che avrà il tempo di recuperare e di essere con noi per questo Mondiale, altrimenti dovremo scegliere qualcun altro, ma abbiamo tempo per farlo”. Nella ripresa, Endrick, appena entrato, ha riportato in vantaggio il Brasile con un assist di Raphinha per il 2-1. Neymar, infortunato al polpaccio, era assente.

Il Mondiale di Wesley in bilico

L'infortunio di Wesley, un problema muscolare che lo ha costretto a uscire al quindicesimo minuto (sostituito da Danilo), è cruciale. L'incertezza sulla sua partecipazione al Mondiale persiste. L'attesa per gli esami medici è cruciale per i tempi di recupero e la sua disponibilità.